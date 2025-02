AZ baalt heel stevig van besluit rondom duel met Ajax en spreekt verbazing uit op clubsite

Ajax mag slechts de helft van het uitvak beschikbaar stellen tijdens het aanstaande competitieduel tussen beide ploegen op 16 maart. De Alkmaarders zijn met stomheid geslagen door het besluit van de Amsterdamse autoriteiten, die AZ-fans ook tot een verplichte buscombi hebben veroordeeld.

Door de beslissing van de lokale autoriteiten zijn er geen 1.200, maar slechts 600 AZ-supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA. "AZ is onaangenaam verrast door het besluit van de Amsterdamse lokale autoriteiten", schrijft de huidig nummer vier van de Eredivisie op de clubsite.

De koploper treft in eigen huis de lastige pot tegen AZ. Toen de beide teams elkaar eerder dit seizoen troffen, trok de ploeg van Maarten Martens twee keer aan het langste end.

In competitieverband bleken de Alkmaarders met 2-1 te sterk voor de hoofdstedelingen en de recordkampioen dolf ook in het TOTO KNVB Bekertoernooi het onderspit (2-0). 16 maart staan de ploegen dus opnieuw tegenover elkaar.

Maar AZ had graag gezien dat de organisatie heel anders was geweest. "De club verbaast zich over deze beslissing, onder andere omdat AZ nadrukkelijk afstand heeft gedaan van de voorgevallen incidenten tijdens een eerdere competitiewedstrijd – en inmiddels de KNVB heeft afgezien van sancties."

Bovendien waren er bij het vorige treffen helemaal geen probleem. "De meest recente ontmoeting in de TOTO KNVB Beker verliep voorspoedig, hetgeen helaas niet is meegenomen in het besluit. Dit wekt de indruk van een niet geheel rechtlijnige argumentatie."

"Tevens betreft dit recente thuiswedstrijden, dat in de regel nihil zou moeten meewegen voor uitduels", beargumenteert de club verder. "Het meest recente uitduel is zonder grote incidenten verlopen."

"Indien de komende editie van Ajax - AZ nieuwe incidenten zou kennen, dan bestaat de mogelijkheid dat de maatregelen voor een volgende editie verder worden aangescherpt. Anderzijds gaan wij ervan uit dat bij een incidentvrij wedstrijdverloop – wij moedigen onze achterban zoals altijd aan om zich van hun beste kant te laten zien – deze maatregel in de toekomst heroverwogen wordt. AZ blijft zich hard maken voor gastvrij en toegankelijk betaald voetbal met volle uitvakken en maximale support", klinkt het tenslotte.