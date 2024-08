AZ-aanvaller Mexx Meerdink maakt allereerste goal in de Eredivisie op dramatische avond voor RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft ook zijn vierde wedstrijd in het nieuwe seizoen in de Eredivisie verloren. De hekkensluiter verloor vrijdagavond op eigen veld met 0-3 van AZ, dat de koppositie voorlopig overneemt van PSV. De weer in genade aangenomen Michiel Kramer deelde kort na zijn invalbeurt een elleboogstoot uit, kreeg daar slechts geel voor, en moest na een tweede tik met rood vertrekken. Mexx Meerdink tekende als invaller voor zijn eerste Eredivisie-goal ooit.

AZ was oppermachtig in de beginfase en had pech dat Ruben van Bommel tot tweemaal toe de paal raakte. RKC kon niet anders dan tegenhouden en loeren op de counter. Troy Parrott leek halverwege de eenzijdige eerste helft de ban te breken, maar de goal werd geannuleerd wegens buitenspel.

RKC moest zich na ruim een halfuur toch gewonnen geven. Van Bommel vind ditmaal wél het net, na goed voorbereidend werk van Ibrahim Sadiq. Van Bommel had de smaak te pakken en tekende korte tijd later voor de 0-2. De heerlijke assist kwam op naam van Jordy Clasie.

In blessuretijd van de eerste helft voorkwam Aaron Meijers met een uiterste krachtsinspanning dat Seiya Maikuma de 0-3 kon aantekenen. Henk Fraser zag zijn elftal ploeteren en besloot om Kramer halverwege in te brengen. Dat was achteraf gezien geen gelukkige beslissing.

Slechts zes seconden na zijn entree deelde Kramer een elleboogstoot uit in het gezicht van Maikuma. De boomlange spits leek niet van zijn fout te hebben geleerd, want na 70 minuten deelde hij een tik uit aan Peer Koopmeiners. Arbiter Rob Dieperink hield eerst nog de kaarten op zak, maar na een check bij de VAR gaf hij direct rood aan Kramer, die met gebogen hoofd het veld verliet.

Met een man minder werd het helemaal een onmogelijke opgave voor het dolende RKC, dat dus nog geen punt heeft verzameld in de Eredivisie en waar Fraser nu al onder druk lijkt te staan. In de slotfase veranderde er erg weinig aan het spelbeeld. AZ kon het duel rustig uitspelen in Waalwijk en kort voor tijd tekende Meerdink voor zijn allereerste goal in de Eredivisie.

AZ staat op tien punten na vier speelronden en mag zich voorlopig koploper noemen. PSV, dat een punt achterstand heeft, kan de koppositie overnemen als het zondag thuis wint van Go Ahead Eagles.