Autoriteiten in Girona vrezen komst van Feyenoord-fans: 'Het meest problematische team dat op bezoek komt'

De gemeenteraad van Girona gaat rondom het duel tussen Girona en Feyenoord ‘maximale’ veiligheidsmaatregelen treffen, zo meldt Cadena SER. Volgens het stadsbestuur zijn de Rotterdammers ‘het meest problematische team’ dat deze Champions League-campagne op bezoek komt bij Girona.

Het duel tussen Girona en Feyenoord staat volgende week woensdag (18.45 uur) op het programma. Om de veiligheid rond het duel te kunnen garanderen, wordt onder meer de toegang tot een bebost gebied naast het stadion verboden zodat supporters hier niet naar de wedstrijd kunnen kijken.

Ook worden verschillende horecagelegenheden in de buurt afgesloten en zullen tientallen agenten ingezet worden om de veiligheid in het centrum te kunnen waarborgen.

“We zijn nieuw in deze situatie en daarom willen we garanderen dat er niets misgaat en alles onder controle is”, laat een woordvoerder weten tegenover Spaanse media. Een journalist van SER vindt dat Feyenoord ‘een van de gevaarlijkste fans van Europa’ heeft.

Feyenoord heeft 492 tickets verkocht voor het uitvak in Estadi Montilivi. De autoriteiten in Girona maken zich echter meer zorgen om de fans die afreizen zonder wedstrijdkaart. Volgens SER verblijven sommigen van hen in Lloret de Mar.

De politie in Girona gaat de mensen in de stad ook waarschuwen voor de komst van de Feyenoord-fans. Zo zullen er folders worden uitgedeeld in bars, restaurants en winkels om de lokale bevolking te informeren.

Feyenoord verloor de eerste wedstrijd in de Champions League in eigen huis van Bayer Leverkusen (0-4). Girona startte het miljardenbal met een nederlaag tegen Paris Saint-Germain (1-0).