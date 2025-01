Aubameyang weet wat Arsenal mist om prijzen te pakken: ‘Mij’

Pierre-Emerick Aubameyang heeft in een diepgaand interview met David Ornstein van The Athletic teruggeblikt op zijn tijd bij Arsenal. De spits deelt zijn gedachten over zijn relatie met Arsenal-trainer Mikel Arteta.

Aubameyang wist met Arsenal in 2020 de FA-Cup te winnen. De Gabonese spits was met twee doelpunten matchwinnaar in de finale tegen Chelsea en mocht als aanvoerder de beker optillen. Het leek het begin van een goed huwelijk met Arteta, maar niets was minder waar.

De 35-jarige spits vertelt over zijn relatie met de Spanjaard. “Ik had een vrije dag om naar mijn zieke moeder in Frankrijk te gaan en had daarna de terugvlucht gemist. Ik ging die ochtend naar een teamvergadering en alles was normaal. Daarna zei hij (Arteta, red.): 'Kom met me mee'. Toen begon hij te schreeuwen. Hij zei dat ik dit niet kon doen omdat ik de aanvoerder was en dat het niet acceptabel was.”

“Hij zei dat ik hem een mes in zijn rug had gestoken. Ik was echt pissig omdat het niet waar was en hij wist waarom ik vloog. Hij wist de reden en wat er gebeurde, hij wist dat ik het dat jaar moeilijk had. Ik verwachtte hulp van hem, niet dat hij me op deze manier zou vermoorden”, vertelt Aubameyang.

“Je begrijpt het of je begrijpt het niet. Zo niet, geef dan geen vrije dag en vertel mensen niet dat ze kunnen vliegen”, sneert de international van Gabon naar zijn voormalig trainer.

De uitbarsting van Arteta betekende het begin van het einde voor de voormalig spits van Borussia Dortmund bij Arsenal. Toch volgt hij zijn oude ploeg nog steeds op de voet. “Je kunt niet blijven hangen in die negativiteit. Ik zal altijd van Arsenal en de supporters houden.”

De gewonnen FA-Cup is tot dusver de enige prijs die Arteta met Arsenal wist te winnen. De 35-jarige Gabonees laat weten wat er ontbreekt om prijzen te pakken: “Mij. Ze missen een echte doelpuntenmachine.”