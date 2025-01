Atlético Madrid ziet fenomenale reeks mede door misser Griezmann ten einde komen in derby

Atlético Madrid heeft zaterdag voor het eerst 27 oktober 2024 een nederlaag opgelopen. In de Madrileense derby tegen Leganés kreeg Antoine Griezmann vlak voor tijd vanaf de stip de kans om een punt te redden, maar de sterspeler schoot naast: 1-0. Koploper Atleti kan nu worden ingehaald door Real Madrid, dat één punt minder heeft.

Leganés begon prima aan het duel en had al in de eerste minuut op voorsprong kunnen komen via Juan Cruz, ware het niet dat hij naast schoot. Julián Álvarez trof aan de overkant de lat en stuitte even later op doelman Marko Dmitrovic.

Het zou zó'n dag worden voor Atleti, dat aan kansen geen gebrek had. Zo probeerde Griezmann het met een fraaie poging, die op de paal belandde.

Vijf minuten na rust zorgde Matija Nastasic voor een grote verrassing door Leganés de voorsprong te bezorgen. Een hoekschop van Dani Riba werd binnengeknikt door de kopsterke centrumverdediger: 1-0.

Atlético moest noodgedwongen in de achtervolging en kwam via Griezmann andermaal dichtbij. Ditmaal vloog zijn vrije trap centimeters over de lat. Nadat ook Samuel Lino een prima mogelijkheid liet liggen, leek alles verloren voor Atleti.

Enkele minuten voor tijd belandde een voorzet tegen de arm van Sergio González Poirrier. De verdediger moest dat bekopen door een strafschop. Griezmann pakte zijn verantwoordelijkheid, maar schoot ruim naast.

Zodoende lijdt Atlético een uiterst dure nederlaag in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Diego Simeone won na de 1-0 nederlaag tegen Real Betis eind oktober vorig jaar al zijn duels, maar zal nu dus aan een nieuwe reeks moeten beginnen.