Atlético Madrid zet monsterscore neer, maar raakt Memphis Depay kwijt

Maandag, 28 augustus 2023 om 23:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:36

Atlético Madrid heeft maandagavond een monsterscore neergezet in LaLiga. De ploeg van Diego Simeone won op bezoek bij Rayo Vallecano met overtuigende cijfers: 0-7. Memphis Depay tekende in de zestiende minuut voor de 0-2, maar moest even later geblesseerd van het veld. Het leek om een spierblessure te gaan, al is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

Mario Hermoso stuurde Saúl Ñíguez diep en laatstgenoemde bediende Memphis op maat bij de eerste paal. De Nederlandse aanvaller hoefde na ruim een kwartier spelen alleen maar tegen de bal te lopen om te scoren: 0-2. Even daarvoor had Antoine Griezmann de score al geopend na een assist van Rodrigo de Paul. Laatstgenoemde was ook de man van de beslissende pass bij de 0-3, die gemaakt werd door Nahuel Molina. De derde treffer viel nog geen minuut nadat Memphis het veld verlaten had.

Na rust ging het hard bij Atlético, dat geen enkele moeite had met de stadgenoot. Álvaro Morata werd ruim twintig minuten voor tijd door Saúl oog in oog met de keeper gezet en faalde niet: 0-4. Ángel Correa profiteerde vijf minuten later optimaal van een slechte pass van Vallecano-keeper Stole Dimitrievski en passeerde de goalie met een stiftje: 0-5. Morata maakte vijf minuten later de zesde treffer van de avond en Marcos Llorente zette twee minuten daarna de eindstand op het bord: 0-7.

