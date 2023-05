Atlético Madrid passeert Real Madrid mede dankzij fenomenale Griezmann

Donderdag, 4 mei 2023 om 00:16 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft woensdagavond een ruime zege geboekt in LaLiga. In het Wanda Metropolitano werd Cádiz met liefst 5-1 verslagen. Antoine Griezmann nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, terwijl Álvaro Morata, Yannick Carrasco en Nahuel Molina de doelpuntenproductie voltooiden. Dankzij de overwinning neemt het team van trainer Diego Simeone de tweede plek op de ranglijst over van Real Madrid (68 punten), dat na 33 wedstrijden een punt minder verzamelde dan Atlético (69).

Bijzonderheden

Zonder de geblesseerde Memphis Depay kwam Atlético na een minuut spelen al op een 1-0 voorsprong dankzij Griezmann, die een klein half uur later ook de 2-0 aantekende met een vernietigend schot. Binnen een kwartier na rust hadden los Colchoneros de voorsprong al verdubbeld: eerst maakte Álvaro Morata op aangeven van Mario Hermoso de 3-0; vervolgens zette Carrasco dankzij een benutte strafschop de 4-0 op het scorebord. Het slotakkoord werd gespeeld door Molina, die een minuut na de uiterst fraaie eretreffer van Choco Lozano de 5-1 binnenschoot.

Atlético Madrid - Cádiz 5-1

2’ 1-0 Antoine Griezmann (assist: Yannick Carrasco)

27’ 2-0 Antoine Griezmann (assist: Thomas Lemar)

49’ 3-0 Álvaro Morata (assist: Mario Hermoso)

57’ 4-0 Yannick Carrasco (penalty)

72’ 4-1 Choco Lozano (assist: José Antonio De La Rosa

73’ 5-1 Nahuel Molina (assist: Rodrigo De Paul)

Daar is ?????????????????? ??

Een enorm fijne trap van de Fransman en de 1-0 staat al op het bord! ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCádiz pic.twitter.com/YZ9MH0zabj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

Atlético ?????????????? door ??

Een gemakkelijke avond voor de club uit Madrid en vlak na rust is het al 3-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCádiz pic.twitter.com/d2kVg31HJN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

En dat is ??! ??

Cadiz heeft geen gemakkelijke avond op bezoek bij Atlético, Carrasco schiet vanaf 11 meter de 4-0 binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCádiz pic.twitter.com/aIiCf68OWO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

??????! Wat een goal! ??

Als je een ere treffer maakt, dan doe je dat zo! ?? #ZiggoSport #LaLiga #AtletiCádiz pic.twitter.com/88Om2A5xCw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

Atlético is ???????? ???? ?????????????? ??

Molina krijgt alle tijd en ruimte en schiet rustig binnen... ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiCádiz pic.twitter.com/jK0MNF5pYa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023