Atlético Madrid neemt koppositie over van Feyenoord na dikke zege op Celtic

Dinsdag, 7 november 2023 om 22:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:33

Atlético Madrid heeft dinsdagavond probleemloos afgerekend met Celtic. Los Colchoneros wonnen in het eigen Cívitas Metropolitano met liefst 6-0 van de Schotten. De wedstrijd was halverwege de eerste helft al praktisch gespeeld, toen Daizen Maeda bij een 1-0 tussenstand direct rood kreeg. Grote mannen aan de zijde van de Spanjaarden waren Antoine Griezmann en Álvaro Morata, die allebei tweemaal scoorden. Dankzij de zege is Atlético de nieuwe leider in Groep E. Het neemt de koppositie over van Feyenoord.

Diego Simeone opteerde voor een aanvallende opstelling. Waar Argentijnse oefenmeester normaliter opteert voor twee namen tussen Morata, Griezmann en Ángel Correa, besloot hij ditmaal om ze allemaal te laten starten. Griezmann stond vlak achter de twee andere spitsen. Koke en Pablo Barrios moesten voor wat meer controle voor de vijfmansverdediging zorgen.

Het was duidelijk dat Atlético vanaf het begin de torenhoge favoriet was en het kwam dan ook al na zes minuten spelen op voorsprong. Celtic kreeg de bal niet goed weg, waardoor Griezmann in balbezit kwam rond de zestien van de Schotten. Griezmann besloot uit te halen en vond de verre hoek met een droge knal: 1-0.

Halverwege de eerste helft werden de problemen voor Celtic nog groter. Maeda zette een spijkerharde tackle op Mario Hermoso. Na het zien van de beelden besloot de arbiter een directe rode kaart te trekken voor de Japanner. Daarmee was de wedstrijd praktisch al gespeeld. Toch duurde het nog lang voor de tweede Madrileense treffer viel. Vlak voor rust was het toch raak. Na een heerlijke pass van Griezmann en goed terugleggen van José María Giménez tikte Morata van dichtbij binnen: 2-0.

Vlak na rust was Atlético dicht bij zijn derde treffer van de avond. Uit een hoekschop van Griezmann kwam de bal via Axel Witsel bij Morata terecht, die zijn kopbal op de lat deed belanden. In de rebound was Furuhashi belangrijk voor Celtic, door de bal net voor de instormende Madrilenen weg te werken. Bij de volgende aanval was het wel raak voor Atlético. Riquelme kwam net niet tot een schietkans, waarna de rebound net achter Griezmann belandde. De Fransman deed het daarom met een spectaculaire halve omhaal: 3-0.

Met een man meer kon Celtic alleen maar proberen de schade beperkt te houden. In minuut 66 ging het echter mis, toen Lino voor de vierde Madrileense treffer tekende. Een aanval leverde tot tweemaal toe niets op voor Atlético, totdat de Braziliaan de bal aan de zijkant van de zestien in zijn bezit kreeg. Hij sneed naar binnen en vond de verre hoek met een heerlijk gekruld schot: 4-0. Correa leek Hart enkele minuten later ook te passeren, maar trof de paal achter de Engelse goalie.

In minuut 76 viel de vijfde treffer van de avond alsnog. Lino legde uitstekend terug op de Spaanse spits, die op de rand van de zestien stond. Morata dacht niet na en haalde verwoestend uit richting het dak van het doel: 5-0. Saúl Ñíguez, die halverwege de tweede helft inviel, maakte er ook nog 6-0 van door van dichtbij en in twee instanties raak te schieten. Nóg erger werd het niet meer voor Celtic.