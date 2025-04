Atlético Madrid meldt zich met duidelijk statement op X na controverse rond Copa del Rey-finale tussen FC Barcelona en Real Madrid

Atlético Madrid heeft vrijdagavond laat gereageerd op de situatie rond de Copa del Rey-finale tussen FC Barcelona en Real Madrid. De bekerfinale stond plots op losse schroeven, omdat de Koninklijke onder meer de laatste training en het persmoment schrapte na een emotionele persconferentie van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Het was vrijdag een grote chaos in het Spaanse medialandschap. Real Madrid had een klacht ingediend bij de Spaanse bond (RFEF) over de aanstelling van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea en videoscheidsrechter Pablo González Fuertes.

In een video van Real Madrid TV werden onder meer alle vermeende fouten en controversiële beslissingen van De Burgos Bengoetxea op een rij gezet. De Madrilenen wilden namelijk dat er een topscheidsrechter zou worden aangesteld en ze gaven aan dat De Burgos Bengoetxea nooit een grote wedstrijd heeft gefloten.

Het verzoek van Real Madrid werd resoluut van tafel geveegd door de Spaanse bond, en de arbiters kwamen vrijdagmiddag met een statement tegen de harde kritiek vanuit het Bernabéu. De Burgos Bengoetxea barstte bovendien in tranen uit, mede omdat zijn ‘integriteit’ was aangetast.

Atlético meldde zich rond de klok van 23.00 uur op X. “Dit is ondraaglijk. We hebben genoeg van het beschadigen van het imago van het Spaanse voetbal. #StopRefereeHarassmentNow!”, viel er te lezen.

In de Spaanse media werd er vrijdagavond volop gespeculeerd over de boycot van Real Madrid. Er werd zelfs getwijfeld over het doorgaan van de finale van de Copa del Rey, maar met die geruchten rekende Real Madrid in een nieuw statement af.

“Wij communiceren dat er nooit nagedacht is over het boycotten van de finale van de Copa del Rey. De club begrijpt dat de betreurenswaardige en ongepaste uitspraken van de scheidsrechters die voor deze wedstrijd zijn aangesteld, 24 uur voor de finale, geen afbreuk mogen doen aan een sportevenement van wereldwijde betekenis dat door honderden miljoenen mensen wordt bekeken”, zo klonk het.