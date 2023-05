Atlético Madrid komt na rust los en wint mede dankzij beauty van Saúl Ñíguez

Zondag, 21 mei 2023 om 18:10 • Jonathan van Haaster

Atlético Madrid heeft de tweede plek in LaLiga voorlopig weer overgenomen van stadgenoot Real. De ploeg van trainer Diego Simeone was in het eigen Civitas Metropolitano met 3-0 te sterk voor Osasuna. Yannick Carrasco, Saúl Ñíguez en Ángel Correa zorgden voor de comfortabele zege. Memphis Depay ontbrak wegens een blessure in de wedstrijdselectie. Atlético heeft nu één punt meer en een wedstrijd meer gespeeld dan Real Madrid.

Bijzonderheden

Het duurde bijna een helft, maar op slag van rust wist Atlético de ban te breken. Los Colchoneros kregen plots veel ruimte en dus werd Antoine Griezmann in alle vrijheid aangespeeld. De Fransman stoomde op richting doel en tikte breed op Carrasco, die de 1-0 voor zijn rekening nam. Een kwartier na rust besliste Ñíguez het duel op fraaie wijze. De middenvelder nam een pass van Carrasco op zijn borst aan, waarna de bal perfect voor zijn rechter belandde. Met een hard schot in de korte hoek liet hij Osasuna-goalie Sergio Herrera volstrekt kansloos. Tien minuten voor tijd zorgde Correa voor de kers op de Madrileense taart. Rodrigo De Paul gaf goed mee in de loop van Correa, die Herrera in de korte hoek passeerde met een laag schot.

