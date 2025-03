Atlético Madrid geeft zege in derby compleet uit handen na knotsgekke slotfase

Atlético Madrid heeft in de derby tegen Getafe zeer dure punten laten liggen. Na een wedstrijd zonder veel kansen werd het na een knotsgekke slotfase 2-1 voor Getafe. Een rode kaart voor Ángel Correa in minuut 88 kantelde de wedstrijd volledig in het voordeel van Getafe, dat toen nog met 0-1 achterstond. Atlético staat voorlopig tweede op de ranglijst, al kan Real Madrid die plek later op de dag overnemen. Een zege op Rayo Vallecano volstaat daarvoor.

Bijzonderheden:

Zoals vooraf door menigeen verwacht was er van een kansrijke wedstrijd allerminst sprake. De defensieve organisatie bij beide ploegen stond zoals gebruikelijk goed, maar het ontbrak met name bij Getafe aan aanvallende fantasie.

Een kwartier voor tijd kwam Atlético toch op voorsprong. De ongelukkige Omar Alderete kreeg de bal tegen zijn arm, reden genoeg voor de arbiter om naar de stip te wijzen. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth schoot raak: 0-1.

In de slotfase ging het vervolgens helemaal mis. Allereerst kreeg Correa na een VAR-check rood voor een harde overtreding op Djené. Nog geen minuut later kwam Getafe op gelijke hoogte via Mauro Arambarri. De Uruguayaan was het eindstation van een ingestudeerde vrije trap.

Het werd nog een stuk mooier voor Arambarri en Getafe. Diego Rico's voorzet in de 92ste minuut werd binnengelopen door Arambarri, die in eerste instantie niet juichte wegens een vlagsignaal. Uit de herhaling bleek direct dat er van buitenspel geen sprake was: 2-1.