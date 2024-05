Atlético Madrid dicht bij Champions League-ticket dankzij fraaie goal Riquelme

Atlético Madrid heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Diego Simeone was met 0-1 te sterk voor Real Mallorca, dankzij een doelpunt van Rodrigo Riquelme. Door de zege is het gat tussen nummer vier Atlético en nummer vijf Athletic Club nu weer zes punten. Mallorca staat ondertussen zestiende en moet nog altijd vrezen voor degradatie.

Atlético moest het nog altijd doen zonder de van een spierblessure herstellende Memphis Depay. Aan de kant van Mallorca was er ondertussen wel een basisplaats voor een voormalig PSV’er: Toni Lato.

De bezoekers kenden een prima start, want al binnen vijf minuten stond het 0-1. De bal belandde op de rand van het strafschopgebied bij Riquelme, die met zijn prachtige aanname twee verdedigers van zich af wist te schudden en vervolgens in de korte hoek raakschoot.

WOW! Wat een héérlijke goal ?? Rodrigo Riquelme schiet raak na een geweldige beweging ?????#ZiggoSport #LaLiga #RCDMallorcaAtleti pic.twitter.com/nqi5zF6JAt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2024

Ook in het restant van de eerste bedrijf was Atlético, dat de wedstrijd prima controleerde, de betere partij. Via Mario Hermoso was het zelfs dicht bij de 0-2, maar zijn schot belandde net naast de paal in het zijnet.

Mallorca had het lastig, maar kreeg vlak voor rust ook zijn eerste kansje. De kopbal van Vedat Muriqi leverde echter geen problemen op voor doelman Jan Oblak.

Aan het begin van de tweede helft kregen beide ploegen opnieuw een goede mogelijkheid. Eerst schoot Marcos Llorente in kansrijke positie hoog over na een goede pass van Samuel Lino, even later bracht Oblak aan de andere kant fraai redding op een schot van Sergi Darder.

Mallorca bleef in de slotfase op zoek gaan naar de gelijkmaker. Het was er dichtbij via onder meer invaller Cyle Larin, maar opnieuw bracht Oblak redding. Ook daarna hield Atlético stand.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties