Athletic Club neemt strafschoppen beter en wint na 40 (!) jaar wachten de beker

Athletic Club heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Copa del Rey veroverd. De Basken waren in het Estadio de La Cartuja in Sevilla te sterk voor Real Mallorca, dat nog wel op voorsprong kwam in de Spaanse bekerfinale maar alsnog moest buigen na het nemen van strafschoppen (4-2, na een 1-1 eindstand). Voor Athletic is het de eerste bekertriomf sinds 1984, precies 40 jaar geleden.

Mallorca nam al vroeg in de bekerfinale in Sevilla de leiding. Na een scrimmage in de zestien kwam de bal terecht bij Daniel Rodriguez, die beheerst raak schoot in de rechterbovenhoek: 0-1. Vreugde bij de eilandbewoners en een vroege tegenvaller voor Athletic, dat zich terug probeerde te knokken in de eindstrijd.

De zo gewenste gelijkmaker viel echter niet voor rust. Een knal van Gorka Guruzeta werd gepareerd door Dominik Greif en een doelpunt van Nico Williams werd geannuleerd wegens buitenspel. Kort voor het rustsignaal lieten Iñaki Williams en opnieuw Guruzeta grote kansen onbenut, tot ongenoegen van de meegereisde aanhang uit het Baskenland.

Athletic staat weer naast Mallorca. De Spaanse bekerfinale ligt weer helemaal open. Prachtig passje van Nico Williams! ??????#ZiggoSport #CopadelRey #AthleticRCDMallorca pic.twitter.com/naBVQ2Tqi6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2024

Athletic mocht Julen Agirrezabala danken dat het kort na rust 0-1 bleef. De doelman stond niet goed opgesteld, maar redde alsnog zeer fraai op een inzet van Cyle Larin. Waar Mallorca niet scoorde, daar deed Oihan Sancet dat wél. De aanvallende middenvelder joeg de bal van dichtbij tegen de touwen na een slim passje van Williams: 1-1.

De Baskische ploeg kreeg zelfvertrouwen van de gelijkmaker en ging nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Athletic stichtte enkele keren gevaar, maar de winnende treffer bleef uit. Na 95 minuten spelen klonk het eindsignaal en werd duidelijk dat er een verlenging aan te pas moest komen in Sevilla.

In die verlenging zag Iker Muniain een goed genomen vrije trap maar net langs het doel van Mallorca zeilen. Het was duidelijk dat Athletic ook in de eerste helft van de verlenging domineerde, al kwam dat niet tot uiting in de stand, Mallorca was het gelukkigst met de gelijke stand na 105 minuten spelen in Sevilla.

Mallorca was in de tweede helft van de verlenging heel dicht bij de winnende treffer. Agirrezabala hield Athletic echter op de been met een knappe redding op een kopbal richting de verre hoek van Vedat Muriqi. Het bleef spannend tot het eind, maar een winnaar in de reguliere speeltijd kwam er niet. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en daarin toonde Athletic zich uiteindelijk de sterkste.

Strafschoppenserie Athletic Club - Real Mallorca 4-2

0-1 Vedat Muriqi1-1 Raul Garcia1-1 Manu Morlanes mist2-1 Iker Muniain2-1 Nemanja Radonjic mist3-1 Mikel Vesga3-2 Antonio Sanchez4-2 Alex Berenguer