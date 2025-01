Het wangedrag van een deel van de aanhang van Atalanta jegens Teun Koopmeiners heeft gevolgen. De tuchtcommissie van de Italiaanse bond deelt namelijk een boete van 10.000 euro uit vanwege een beledigend spandoek dat afgelopen dinsdag werd getoond tijdens het thuisduel met Juventus (1-1) van dinsdag.

De tuchtcommissie neemt aanstoot aan een spandoek dat tussen de 15e en 17e minuut werd uitgerold door de fans van Atalanta. 'Koopmeiners, Bergamo haat je' viel te lezen op één van de spandoeken. Op een ander dundoek was de tekst 'Koop Fuck Off' afgedrukt. Koopmeiners werd daarnaast bij elk balcontact uitgefloten.

Het werd nog erger toen Koopmeiners in blessuretijd van de eerste helft van de topper in de Serie A een hoekschop nam. De Nederlandse middenvelder kreeg papieren vol met beledigende teksten naar zich toegeworpen, evenals een beker met vloeistof.

Koopmeiners, die tegen Atalanta als spits fungeerde, bleef 90 minuten staan bij Juventus, dat dankzij een goal van Pierre Kalulu op voorsprong kwam in Bergamo. Atalanta trok de stand in de 78ste minuut gelijk: Mateo Retegui wist het net te vinden. Dankzij het punt blijft Atalanta in het spoor van koploper Napoli, dat vier punten meer verzamelde tot dusver.

De aanhang van Atalanta kan het niet verkroppen dat Koopmeiners vorig jaar zomer in staking ging om een transfer naar Juventus af te dwingen. De voormalig AZ'er had er toen drie seizoenen opzitten bij de meest recente winnaar van de Europa League.

Koopmeiners verscheen enkele weken niet op de training van Atalanta, in afwachting van een deal met Juventus. Beide partijen sloten eind augustus een akkoord over een transfer met een bedrag van 55 miljoen euro.

De middenvelder keerde dinsdag voor het eerst terug in het stadion dat drie seizoenen lang zijn thuisbasis was. Juventus kan in tegenstelling tot Atalanta niet tot de titelkandidaten worden gerekend. De grootmacht uit Turijn bezet de vijfde plaats in de Serie A, met een achterstand van dertien punten op Napoli.