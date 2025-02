Aston Villa heeft zich ten koste van Tottenham Hotspur geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Jacob Ramsey opende binnen een minuut de score en na rust verdubbelde Morgan Rogers de voorsprong. De aansluitingstreffer van Mathys Tel kwam te laat: 2-1. Zowel Marcus Rashford als Marco Asensio debuteerde na rust voor Villa.

Bij de thuisploeg kreeg Donyell Malen een basisplaats toebedeeld en de ex-PSV'er kon al na 58 seconden juichen. Rogers gaf diep op Ramsey, wiens uithaal te machtig bleek voor Spurs-goalie Antonín Kinský: 1-0.

Tegenvaller voor Villa was het geblesseerd uitvallen van Ezri Konsa. Lamare Bogarde mocht zodoende al vroeg in de wedstrijd opdraven. De Rotterdammer zag Tottenham bijna op gelijke hoogte komen via Son Heung-min, die Emiliano Martínez van dichtbij fantastisch zag redden.

Bij de 2-0 van Villa speelde Malen een belangrijke rol. De Wieringer gaf vanaf rechts scherp en hard voor en zag Spurs-verdediger Pedro Porro slecht wegwerken. Zo slecht, dat hij Rogers een niet te missen kans gaf.

Twee minuten na dat moment besloot Villa-manager Unai Emery om Rashford en Asensio hun debuut te gunnen. Zij vervingen Malen en Leon Bailey. Asensio beleefde bijna een absolute droomstart, maar zag zijn schot net langs de verkeerde kant van de paal belanden.

Tottenham, waar Micky van de Ven ontbrak, maakte het in de slotminuten nog wel even spannend. Een goede voorzet van Dejan Kulusevski werd bij de tweede paal behendig binnengewerkt door Tel, die voor zijn eerste treffer in Londense dienst tekende.

Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers alleen niet. Zodoende incasseert Tottenham een volgende dreun. Slechts drie dagen geleden werd de ploeg van manager Ange Postecoglou door Liverpool uitgeschakeld in de EFL Cup (4-0).