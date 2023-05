Asensio vertrekt transfervrij bij Real Madrid en nadert akkoord met nieuwe club

Vrijdag, 26 mei 2023 om 23:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:20

Marco Asensio is in vergevorderde onderhandelingen met Paris Saint-Germain over een dienstverband in de Franse hoofdstad. Dat melden bronnen vrijdagavond aan ESPN. Eerder op de dag meldde Relevo al dat de 27-jarige Spanjaard besloten heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid niet te verlengen, waardoor hij na dit seizoen transfervrij vertrekt. ESPN weet dat ook Aston Villa, Juventus en AC Milan geïnteresseerd zijn in de diensten van Asensio, maar PSG lijkt de meeste kans te maken.

Met het aanstaande vertrek van Asensio komt er een einde aan een dienstverband van acht jaar bij Real. De Koninklijke nam Asensio in 2015 over van Real Mallorca, waarna hij voor één seizoen werd verhuurd aan Espanyol. Sinds de zomer van 2016 speelde Asensio onafgebroken voor de club uit de Spaanse hoofdstad, maar nooit wist hij echt te overtuigen. Ook dit seizoen moet de buitenspeler het vooral doen met invalbeurten: van de vijftig officiële wedstrijden die hij deze jaargang, begon hij slechts achttien keer in de basis.

In totaal kwam Asensio namens Real tot 285 officiële duels, waarin hij 61 keer wist te scoren. De huidige nummer twee van LaLiga komt dit seizoen nog twee keer in actie: zaterdag in en tegen Sevilla en volgende week zondag in eigen huis tegen Athletic Club. Op de ranglijst voelt Real ondertussen de hete adem van stadsgenoot Atlético Madrid, dat één punt minder heeft.

In totaal won Asensio maar liefst zeventien prijzen met Real, waaronder drie keer de Champions League, drie keer LaLiga en eenmaal de Copa del Rey. In 2017 leverde hij met een doelpunt een bijdrage aan zijn eerste Champions League-winst met de Madrilenen, door vlak voor tijd de 1-4 te maken tegen Juventus. Dat werd ook de eindstand.

Mariano Díaz

Eerder meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Mariano Díaz Real op korte termijn transfervrij gaat verlaten. De aanvaller heeft een aantal opties in beraad en gaat binnen afzienbare tijd bepalen in welk land hij zijn carrière voortzet. Díaz werd in de zomer van 2018 door Real teruggekocht van Olympique Lyon middels een terugkoopclausule van 22 miljoen euro. Ook Díaz pakte flink wat prijzen met Real.

