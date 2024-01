AS Roma presenteert Dean Huijsen (18); Mourinho laaiend enthousiast

Dean Huijsen maakt het seizoen op huurbasis af bij AS Roma, zo maken de Romeinen via de eigen clubkanalen bekend. In het huurcontract is geen optie tot koop opgenomen. Het Nederlandse toptalent laat weten blij te zijn met zijn tijdelijke overgang, terwijl Roma-trainer José Mourinho eveneens in zijn nopjes is.

"Ik was meteen onder de indruk van de ontvangst die ik heb gekregen", laat Huijsen in een eerste reactie weten. "Het was voor mij niet moeilijk om voor Roma te kiezen. Ik kom bij een geweldige club met een geweldige coach en veel kampioenen met wie ik het voorrecht heb om de kleedkamer te delen. Ik hoop dat we samen onze doelen kunnen bereiken."

Voor Mourinho geldt Huijsen als een tijdelijke noodoplossing, aangezien de centrumverdedigers Chris Smalling en Marash Kumbulla in de lappenmand liggen en Evan Ndicka met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup.

De Portugese oefenmeester is begrijpelijkerwijs blij met de komst van de Nederlandse mandekker, die bij Roma met rugnummer drie gaat spelen. "Huijsen is een van de meest getalenteerde centrumverdedigers in Europa", aldus Mourinho. "Hij wordt op de lange termijn een topspeler. Hij kan bij ons vlieguren maken. Vanwege de Financial Fair Play-regels konden wij hem enkel huren."

Juventus ontvangt een huursom van 500.000 euro voor Huijsen. Mocht de geboren Amsterdammer minder dan tien duels in actie komen namens Roma, dan komt daar nog eens 200.000 bovenop.

De kans is zeer reëel dat Huijsen in actie gaat komen tegen Feyenoord, aangezien de Romeinen op 15 en 22 februari in de tussenronde van de Europa League de ploeg van trainer Arne Slot treffen.

De jeugdinternational van Oranje wordt door Juventus gezien als een van de grootste talenten binnen de eigen jeugdopleiding. Huijsen is basisspeler bij Juventus Next Gen, maar speelde pas twaalf minuten in de hoofdmacht.

De jonge centrumverdediger debuteerde in oktober namens Juve in de gewonnen topper tegen AC Milan (0-1). Trainer Massimiliano Allegri had na afloop mooie woorden over voor zijn pupil. "Ik ben blij dat een jongen uit 2005 zijn debuut heeft gemaakt en ijzig kalm inviel", sprak Allegri tegenover DAZN. "Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan."

"Hij speelde met rust, hij speelde gemakkelijke ballen, hij bracht zijn teamgenoten niet in moeilijkheden, hij deed een belangrijke interventie... net als Ciro Ferrara", trok de Italiaanse oefenmeester de vergelijking met een oud-verdediger én clubicoon van Juve.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

