AS Roma maakt zeven goals en ziet Dybala en Lukaku hun rekening openen

Zondag, 17 september 2023 om 22:50 • Wessel Antes

AS Roma heeft zondagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op Empoli: 7-0. Paulo Dybala was een van de uitblinkers in het elftal van José Mourinho, dat in eigen huis de eerste driepunter van het seizoen wist te pakken. De Argentijnse sterspeler was verantwoordelijk voor twee doelpunten, waarmee hij zijn seizoensrekening opende en Roma wat lucht geeft. Ook Romelu Lukaku wist zijn eerste doelpunt namens i Giallorossi te noteren.

Bijzonderheden:

Al na twee minuten kreeg Roma een strafschop, toen Sebastian Walukiewicz de bal toucheerde met zijn hand. Dybala schoot het buitenkansje hard langs doelman Etrit Berisha: 1-0. De tweede Romeinse treffer kwam op naam van Renato Sanches, die een goede voorzet van voormalig Ajacied Rasmus Kristensen in het vijandelijke doel knikte: 2-0. Nog voor rust werd Roma middels een eigen doelpunt verder in het zadel geholpen door Empoli. Alberto Grassi schoot de bal op ongelukkige wijze achter Berisha: 3-0. Na rust werd het nog erger voor de Italiaanse laagvlieger.

?????????????? wat een doelpunt ?

Paulo Dybala kapt en schuift schitterend binnen voor 4-0 ??#ZiggoSport #SerieA #RomaEmpoli pic.twitter.com/osE6D55I4l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023

In de 55ste minuut was Dybala namelijk verantwoordelijk voor de vierde treffer van de avond. De linkspoot ontving de bal van Bryan Cristante, kapte Sebastiano Luperto eruit alsof hij een pilon was en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Het mooiste doelpunt van de avond werd gemaakt door Cristante, die Berisha verschalkte met een heerlijke knal in de kruising op zo’n 25 meter van het doel: 5-0. Ook Lukaku mocht een feestje vieren, toen hij een goede steekbal van Belotti wist te verwerken tot een doelpunt: 6-0. Het slotakkoord was voor Gianluca Mancini, die vanuit een hoekschop van dichtbij trefzeker was: 7-0.

???????????????? wat een héérlijke goal! ??

Een kanonskogel van Bryan Cristante vliegt de kruising in en zo wordt het 5-0 voor de ploeg uit Rome ?????#ZiggoSport #SerieA #RomaEmpoli pic.twitter.com/pdkG9MH2S8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023

AS Roma - Empoli 7-0

2’ 1-0 Paulo Dybala (penalty)

8’ 2-0 Renato Sanches (assist: Rasmus Kristensen)

35’ 3-0 Alberto Grassi (eigen doelpunt)

55’ 4-0 Paulo Dybala (assist: Bryan Cristante)

80’ 5-0 Bryan Cristante (assist: Andrea Belotti)

82’ 6-0 Romelu Lukaku (assist: Andrea Belotti)

86’ 7-0 Gianluca Mancini (assist: Bryan Cristante)