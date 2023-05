AS Roma kan plek bij de eerste vier vergeten na late nederlaag in Florence

Zaterdag, 27 mei 2023 om 20:04 • Jonathan van Haaster

AS Roma kan een plek bij de eerste vier van de Serie A vergeten. I Giallorossi leidden lange tijd met 0-1 bij Fiorentina, maar in de slotminuten sloeg de thuisploeg tweemaal genadeloos toe: 2-1. Luka Jovic verzorgde de gelijkmaker, waarna Jonathan Ikoné voor de winnende tekende. De openingstreffer van Stephan El Shaarawy werd zodoende volledig weggepoetst. Roma staat nu vijfde en met een nog één wedstrijd te gaan is een plek bij de eerste vier niet meer mogelijk. Wel kan de ploeg van trainer José Mourinho zich bij winst van de Europa League alsnog plaatsen voor de Champions League. Fiorentina klimt naar plek negen.

Bijzonderheden

Aan de kant van Roma was Georginio Wijnaldum basisspeler, terwijl Rick Karsdorp nog altijd ontbrak wegens een knieblessure. Bij Fiorentina was Sofyan Amrabat bankzitter. Hoewel de openingsfase voor la Viola was, was het Roma dat in de elfde minuut de score opende. Ola Solbakken bracht de bal bij El Shaarawy, die van dichtbij binnenschoot: 0-1. Fiorentina bleef ook na die treffer de bovenliggende partij, maar vrijwel al het gevaar van de thuisploeg werd verijdeld door de ijzersterke Romeinse defensie. Roma kreeg echter ook zijn kansen. Zo werd een schot van Solbakken ternauwernood geblokt en voorkwam Fiorentina-goalie Michele Cerofolini met een puike redding de tweede treffer van El Shaarawy.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust kreeg Jovic de kans om de gelijkmaker aan te tekenen. De Serviër stuitte echter, net als zijn teamgenoten in de eerste helft, op de verdediging van Roma. Vijf minuten voor tijd was het alsnog raak voor Jovic. Rolando Mandragora bracht de bal perfect voor de Oost-Europeaan, die simpel binnentikte: 1-1. Drie minuten later werd Ikoné de matchwinner. De Fransman kreeg de bal bij de tweede paal perfect voor zijn voeten en tikte binnen: 2-1. Voor Fiorentina wacht nu, naast de laatste competitiewedstrijd, de Conference League-finale tegen West Ham United. Roma strijdt met Sevilla om de Europa League.

Fiorentina - AS Roma 2-1

11' 0-1 Stephan El Shaarawy (assist: Ola Solbakken)

85' 1-1 Luka Jovic (assist: Rolando Mandragora)

88' 2-1 Jonathan Ikoné