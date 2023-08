AS Roma betaalt dertien miljoen euro en neemt Lukaku op huurbasis over

Donderdag, 31 augustus 2023 om 12:05 • Bart DHanis • Laatste update: 12:06

Romelu Lukaku heeft Chelsea verruild voor AS Roma, zo maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen. De Belgische spits komt op huurbasis over. Roma maakt vijf miljoen euro over aan Chelsea om één jaar gebruik te mogen maken van zijn diensten. Ook betaalt de Italiaanse ploeg zijn volledige jaarsalaris van acht miljoen euro. De overstap van Lukaku betekent dat hij onder José Mourinho komt te spelen. De aanvalsleider werkte bij Manchester United ook al samen met de Portugese coach.

Het feit dat Mourinho Lukaku al kende uit zijn tijd bij United is ook de reden dat de spits zijn carrière vervolgt bij Roma. Volgens Italiaanse journalist Gianluca Di Marzo heeft Mourinho bij de clubleiding regelmatig gevraagd om de Belgische spits. Met Lukaku heeft Mourinho de vervanger van Tammy Abraham eindelijk binnen. De Engelse goaltjesdief heeft een kruisbandblessure en zal naar verwachting pas in december terugkeren op het veld.

ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! ??????#ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u — AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023

Een uittocht van Lukaku bij Chelsea hing al langer in de lucht. De dertigjarige spits kwam niet voor in de plannen van Mauricio Pochettino. Aanvankelijk leek De Belg op weg naar Internazionale, waar hij afgelopen seizoen ook al speelde op huurbasis. Toen bekend werd dat Lukaku ook gesprekken voerde met Juventus, voelde Inter zich bedrogen en trok de club de stekker uit de deal. Een transfer naar Juventus kwam uiteindelijk ook niet tot stand voor Lukaku.

Lukaku begon zijn carrière bij RSC Anderlecht, waar hij al op achttienjarige leftijd werd weggehaald door Chelsea. Zijn eerste dienstverband bij the Blues draaide niet uit tot een succes. Via Everton, Manchester United en Inter keerde hij in 2021 voor 113 miljoen euro terug bij Chelsea, waar hij wederom geen indruk maakte. Na een uitleenperiode bij Inter wordt hij nu dus een jaar uitgeleend aan Roma.