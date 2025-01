Artiest wordt bedreigd om ludiek beeld van Vinícius Júnior met gouden drol

De Spaanse artiest Víctor Navarro heeft doodsbedreigingen ontvangen vanwege het ontwerpen van een beeld van Vinícius Júnior. De zogeheten ninot, die tentoongesteld wordt tijdens Las Fallas - een soort carnavalsfeest in Valencia - hield een gouden drol vast. Daarmee refereert de artiest aan de Ballon d’Or die de Braziliaan misliep.

Net als op de praalwagens tijdens carnaval in Nederland wordt er ook in Valencia jaarlijks kunst getoond tijdens Las Fallas. Het ‘satirische kunstwerk’ is bij sommigen echter niet in de smaak gevallen, want Navarro heeft veel doodsbedreigingen ontvangen.

Op het bordje onder het kunstwerk wordt een sneer uitgedeeld aan Vinícius Júnior, maar ook aan de Madrileense kranten die ‘zeker’ wisten dat de buitenspeler van Real Madrid de Gouden Bal zou winnen.

“Vinicius Junior geeft de planten in zijn tuin water met zijn gehuil”, schrijft Navarro. “Real Madrid wil hem steunen en geeft hem de ‘Cagalló d'Or’. Het zijn krokodillentranen die hem in een boot zullen laten vluchten, terwijl hij verdedigd wordt door AS en Marca.”

Inmiddels heeft Navarro zijn Instagram-kanaal afgesloten voor de buitenwereld en hij heeft in een officiële reactie laten weten erg geschrokken te zijn van het agressieve commentaar.

Het beeld - de Cagalló d'Or - was volgens de artiest slechts een knipoog richting Vinícius Júnior na het mislopen van de Ballon d’Or. Toch schoten zijn ‘ironische bedoelingen’ bij sommige socialmediagebruikers in het verkeerde keelgat.

“Ik heb allerlei bedreigingen ontvangen en ik ben zelfs met de dood bedreigd”, schrijft Navarro onder meer. “Maar ik ga geen seconde meer besteden aan het uitleggen wat dit feest inhoudt en wat wel of geen satire is.” Navarro haalt bovendien uit naar de Madrileense kranten die met spectaculaire titels aan zouden zetten tot haat, puur ‘omdat ze in de hoofdstad niet weten wat dit feest in Valencia betekent’.