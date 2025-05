Arsenal Vrouwen met Renée Slegers, Daphne van Domselaar en Victoria Pelova winnen Champions League ten koste van FC Barcelona

De Arsenal Vrouwen hebben voor de tweede keer de Champions League gewonnen. Zaterdagavond waren de Engelsen in Lissabon in de finale met 1-0 te sterk voor FC Barcelona. Eerder won Arsenal het toernooi ook al in 2007.

Renée Slegers, de Nederlandse trainster van Arsenal, koos met Daphne van Domselaar voor één landgenote aan de aftrap. Victoria Pelova startte op de bank. Bij Barcelona moest Esmee Brugts het doen met een invalbeurt.

Nadat Ewa Pajor namens Barcelona naast had gekopt, leek Arsenal halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. Irene Paredes gleed een lage voorzet in het eigen doel. De goal werd echter afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

Daarna, met name in de tweede helft, had Barcelona het initiatief. De pogingen van Aitana Bonmatí, Clàudia Pina, Ona Batlle en Pajor werden echter gekeerd door Van Domselaar, of gingen over of naast.

Een kwartier voor tijd was het Arsenal dat aan de andere kant van het veld ineens op voorsprong kwam, dankzij twee invallers. Beth Mead passte de bal naar Stina Blackstenius, en de Zweedse aanvalster scoorde: 1-0.

Daar had Barcelona geen antwoord meer op. De Spaanse club won het toernooi in 2021, 2023 en 2024, maar ziet nu dus Arsenal er met de prijs vandoor gaan.

Slegers, die in de loop van dit seizoen trainer werd van Arsenal, is daarmee de eerste Nederlandse vrouw die als trainer de Champions League wint.