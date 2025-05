Arsenal voert concrete gesprekken met spits met afkoopclausule van 80 miljoen euro

Arsenal gaat deze zomer op zoek naar een nieuwe spits. Viktor Gyökeres en Benjamin Sesko staan bovenaan het wensenlijstje, waarbij manager Mikel Arteta zijn voorkeur heeft uitgesproken.

Journalist Florian Plettenberg verzekert namelijk dat Arteta de clubleiding heeft verzocht om voor Sesko te gaan. De spits van RB Leipzig heeft een afkoopclausule van 80 miljoen euro in zijn contract staan.

“Arsenal is nu in concrete gesprekken met RB Leizpig over Benjamin Sesko”, aldus Plettenberg. “De club houdt ook andere spitsen in de gaten, zoals Gyökeres, maar is het meest serieus voor Sesko.”

“Arteta is een groot bewonderaar van de 21-jarige aanvaller”, zo weet Plettenberg. Sesko speelde dit seizoen 45 wedstrijden voor Leipzig, verdeeld over alle competities. Daarin scoorde hij 21 keer en was hij 6 keer aangever.

Fabrizio Romano heeft nog enkele aanvulling op het nieuws. “Gezien het blessurenieuws van Kai Havertz, bereidt de club een grote investering voor deze zomer. Sesko en Alexander Isak zijn de belangrijkste namen.

Volgens de Italiaanse transferjournalist is de spitspositie echter niet de enige positie die versterkt gaat worden. “De club kijkt ook naar een nieuwe vleugelspeler.”