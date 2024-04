Arsenal spant zich niet bovenmatig in maar stoot Liverpool wÃ©l van de troon

Arsenal spant zich niet bovenmatig in maar stoot Liverpool wél van de troon

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League weer in handen. The Gunners wonnen woensdagavond in het eigen Emirates Stadium op zakelijke wijze met 2-0 van laagvlieger Luton Town. Liverpool zakt naar de tweede plaats en heeft een punt minder dan Arsenal, maar neemt de eerste plaats donderdagavond weer over bij winst op hekkensluiter Sheffield United.

Bukayo Saka kreeg vanwege een hamstringblessure rust van manager Mikel Arteta. Reiss Nelson verving de sterspeler en had hierdoor voor het eerst sinds juli 2020 een basisplaats bij Arsenal. Kai Havertz en Leandro Trossard waren de andere aanvallers bij de thuisclub. Emile Smith Rowe begon links op het middenveld en er waren ook basisplaatsen voor Thomas Partey en Oleksandr Zinchenko. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli en Declan Rice begonnen op de bank bij de titelkandidaat.

Arsenal drong vanaf het begin aan en werd daarvoor beloond in de 23ste minuut. Luton leed slordig balverlies, waarna Havertz Martin Ødegaard in staat stelde om de 1-0 in de linkerbenedenhoek te schuiven. Luton beet daarna wat meer van zich af, maar het was niet voldoende om het de defensie van Arsenal echt lastig te maken.

Arsenal ???? ?????????? ?? The Gunners staan bij rust op een 2-0 voorsprong na een eigen doelpunt van Hashioka #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 3, 2024

Het was juist Arsenal dat kort voor het rustsignaal opnieuw scoorde. Smith Rowe gaf op de achterlijn voor richting Nelson, die de 2-0 leek binnen te tikken. Het laatste zetje richting de verre hoek werd echter gegeven door de ongelukkige Luton-verdediger Daiki Hashioka. Het laatste wapenfeit voor rust was een vrije trap van Ross Barkley, die doelman David Raya totaal niet kon verontrusten met zijn poging van net buiten de zestien.

De voorsprong van Arsenal kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Bij de bezoekers mocht Tahith Chong in de 53ste minuut opdraven, maar ook de Nederlandse aanvaller kon Luton niet terug brengen in de wedstrijd. Het werd overigens wel duidelijk dat de thuisclub na rust gas terug nam gezien het overvolle speelschema van de maand april.

Arteta voerde na 65 minuten spelen zijn eerste wissels door. Havertz en Thomas Partey werden afgelost door Rice en Eddie Nketiah, die in oktober voor het laatst scoorde voor Arsenal. Met nog een kwartier op de klok gingen ook Zinchenko en Nelson naar de kant, met de nog frisse Takehiro Tomiyasu en Martinelli als hun vervangers.

Luton, dat concurrent Nottingham Forest dinsdag met 3-1 zag winnen van Fulham, wist een knappe comeback niet meer te realiseren. De nummer achttien blijft drie punten onder de degradatiestreep en krijgt zaterdag een nieuwe kans tegen Bournemouth. Arsenal vervolgt de jacht op de titel dezelfde dag tegen Brighton & Hove Albion.

Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja Nee Stem Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja 51% Nee 49% Totaal aantal stemmen: 96