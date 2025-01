Arsenal schrikt niet van goal Danjuma, Bayern München klopt hekkensluiter eenvoudig

Arsenal kent een geslaagde generale voor de topper tegen Manchester City van zondag. De formatie van manager Mikel Arteta won op bezoek bij Girona met 1-2, na een 1-0 achterstand door een goal van Arnaut Danjuma. Arsenal eindigt met 19 punten uit acht duels op de derde plaats in de poulefase van de Champions League en plaatst zich dus direct voor de volgende ronde. Dat doet Bayern München als nummer elf ook na een eenvoudige 3-1 zege op hekkensluiter Slovan Bratislava.

Girona - Arsenal 1-2

De Spaanse ploeg, eerder dit seizoen niet opgewassen tegen Feyenoord en PSV, nam brutaal de leiding in de 27ste minuut. Danjuma scoorde na een slimme steekbal van Juanpe. Doelman Neto, die zijn debuut maakte voor de Noord-Londense ploeg, zag er overigens niet goed uit bij de goal van de Nederlander. Een tegenvaller voor Arsenal dat echter al voor het rustsignaal orde op zaken stelde in het Estadi Montilivi. Arnau Martínez veroorzaakte een strafschop, waarna Jorginho vanaf elf meter de stand gelijk trok. Vier minuten voor rust bracht Ethan Nwaneri Arsenal aan de leiding met een knal van buiten de zestien in de linkerbenedenhoek.

Een 1-2 voorsprong dus na 45 minuten voor Arsenal, waar Jurriën Timber Thomas Partey verving bij de start van de tweede helft. Bij Girona greep trainer Míchel tien minuten na de hervatting in: de thuisclub voerde maar liefst drie wissels door in een poging om de achterstand weg te poetsen. De thuisspelende ploeg deed er alles aan om de 2-2 op het scorebord te laten verschijnen, terwijl Arsenal loerde op de ruimte achter de Spaanse verdediging.

Girona leek in de 77ste minuut beloond te worden voor de aanvalslust. Cristhian Stuani scoorde, maar na een check door de VAR werd de gelijkmaker geannuleerd wegens een buitenspelsituatie. Een tegenvaller voor de thuisploeg, dat pas één keer won in de Champions League en gezien de 33ste plaats het Europese avontuur ziet eindigen. Vooraf was al bekend dat Girona geen uitzicht meer had op de play-offplaatsen in het miljardenbal.

Arsenal koesterde de 1-2 voorsprong en zag in de slotfase Declan Rice en Gabriel Martinelli nog binnen de lijnen komen. De bezoekers hadden op 1-3 kunnen komen na hands in de zestien, ware het niet dat Raheem Sterling faalde vanaf elf meter. The Gunners gaan met een derde plaats door naar de volgende ronde en wachten op de naam van de tegenstander die vrijdag bij de loting uit de koker komt.

Bayern München - Slovan Bratislava 3-1

De koploper in de Bundesliga kende een uitstekende start van het afsluitende duel in de poulefase van de Champions League. Joshua Kimmich gaf de voorzet vanaf rechts en Thomas Müller kopte van dichtbij raak. Bayern was dominant in het restant van de eerste helft in de Allianz Arena, maar was desondanks niet in staat om de voorsprong uit te breiden. Onder meer Michael Olise en Leroy Sané hadden het vizier niet scherp staan in kansrijke positie. Een 1-0 voorsprong derhalve voor der Rekordmeister halverwege.

Bayern zocht ook in de beginfase van de tweede helft het doel van Slovan Bratislava veelvuldig op. Mathys Tel, die de Duitse grootmacht naar verluidt wil verlaten, zag een inzet worden gekeerd door doelman Dominik Takac. Na ruim een uur spelen verscheen de 2-0 alsnog op het scorebord: Harry Kane knikte van dichtbij raak. Voor Slovan, dat alle zeven wedstrijden tot dusver had verloren, was de opdracht in München zo mogelijk nóg zwaarder geworden.

De vijfvoudig winnaar van de Champions League/Europacup I had daar geen boodschap aan en wilde het thuispubliek op nog meer goals trakteren. Kingsley Coman tilde de stand zeven minuten voor het einde naar 3-0 met een bekeken knal in de linkerbenedenhoek. Daarmee was het verzet van het povere Slovan Bratislava definitief gebroken, al redde Marko Tolic in de slotminuut nog de eer. Bayern speelde de wedstrijd heel rustig uit, kreeg applaus na het laatste fluitsignaal en wacht nu op de loting die vrijdag zal plaatsvinden.