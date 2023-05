Arsenal reserveert vijftig miljoen euro als dekmantel voor titelechec

Dinsdag, 2 mei 2023 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:53

Arsenal gaat een poging wagen om Marc Guehi los te weken bij Crystal Palace, zo melden verschillende Engelse media. De centrale verdediger is aan een uitstekend seizoen bezig, verdiende eerder dit jaar een oproep voor de nationale ploeg van Engeland en kan zijn carrière nu een nieuwe boost geven met een toptransfer. Tottenham Hotspur hoopt de aartsrivaal dwars te zitten en mikt eveneens op de handtekening van de 22-jarige mandekker.

De pijnlijke vormdip waar Arsenal momenteel in verzeild is geraakt kan niet los worden gezien van de blessure van William Saliba. De 22-jarige Fransman moest het verloren Europa League-duel met Sporting Portugal vroegtijdig staken en zag zijn ploeg in de strijd om de landstitel vervolgens negen punten morsen in zes wedstrijden. Gevolg is dat Manchester City nu de beste papieren heeft voor het kampioenschap. Om het gemis van Saliba op te vangen zijn de pijlen nu gericht op Guehi.

Rob Holding heeft, mede door elf tegendoelpunten in de laatste vier wedstrijden, de clubleiding van Arsenal nog niet volledig weten te overtuigen van zijn kunnen. Zijn contract loopt volgend jaar zomer af, terwijl de van Spezia overgekomen Jakub Kiwior slechts drie keer in actie kwam sinds zijn komst in januari. Guehi werd in de zomer van 2021 voor ruim 23 miljoen euro door Palace overgenomen van Chelsea, dat een flinke doorverkooppercentage wist te bedingen.

The Blues hebben bovendien de eerste mogelijkheid om een bod op de verdediger te evenaren, maar de kans is klein dat dat gebeurt met de huidige bezetting in de achterhoede. Arsenal krijgt in de strijd om Guehi stevige concurrentie van stadgenoot en aartsrivaal Tottenham Hotspur. The Spurs raken de gehuurde Clément Lenglet komende zomer weer kwijt aan Barcelona en ook aan de toekomst van Davinson Sánchez wordt sterk getwijfeld.