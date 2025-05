Arsenal opent gesprekken om spits van 80 miljoen euro binnen te halen

Arsenal heeft zich bij RB Leipzig gemeld om een overstap van Benjamin Sesko te bespreken. Dat meldt Fabrizio Romano. De 21-jarige spits vertrekt deze zomer hoe dan ook, schrijft de journalist. The Gunners hopen met hem aan de haal te gaan.

Dit is niet de eerste poging die Arsenal onderneemt om Sesko los te weken bij Leipzig. Ook vorig jaar zomer en afgelopen januari probeerden de Londenaren de Sloveen over te nemen, maar zonder succes.

Leipzig wilde zijn spits toen niet laten gaan. Daar komt deze zomer verandering in. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport heeft Sesko een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract staan.

Mikel Arteta is al langer van mening dat zijn elftal een nieuwe spits nodig heeft. De Spanjaard speelde dit seizoen met onder anderen Kai Havertz en Gabriel Jesus in de punt van de aanval, maar het duo raakte zwaar geblesseerd. Op een gegeven moment moest middenvelder Mikel Merino zelfs de nummer 9-positie innemen.

Dat deed de Spanjaard doorgaans prima, maar Arteta is tot de conclusie gekomen dat hij een topspits nodig heeft om écht om de grote prijzen te spelen. Mogelijk is Sesko de missende schakel in zijn formatie. De Sloveen scoorde dit seizoen 21 keer in 45 wedstrijden namens Leipzig.

Arsenal eindigde dit Premier League-seizoen als tweede, tien punten achter kampioen Liverpool. In de Champions League was de halve finale het eindstation. Arteta heeft, vijfenhalf jaar na zijn komst, nog altijd slechts één FA Cup en twee Community Shields gewonnen. Verschillende analisten in Engeland zien komend seizoen als het seizoen van de waarheid voor de Spanjaard.