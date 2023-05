Arsenal laat rampmaand achter zich en kent geen medelijden met Chelsea

Dinsdag, 2 mei 2023 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:16

Arsenal heeft dinsdagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta was in het eigen Emirates Stadium met 3-1 te sterk voor Chelsea door twee treffers van Martin Ødegaard en een goal van Gabriel Jesus. Noni Madueke deed iets terug namens de bezoekers. Voor the Blues is het de negende wedstrijd op rij zonder overwinning. Zeven keer werd er verloren, twee keer gelijk gespeeld. Arsenal is door de zege weer even koploper. Manchester City, dat twee punten en twee wedstrijden minder heeft, komt woensdag in actie.

Arsenal kende met april een absolute rampmaand. Er werden punten verspeeld tegen Liverpool (2-2), West Ham United (2-2), Southampton (3-3) en Manchester City (4-1). Laatstgenoemde deed het meest pijn, daar the Citizens nu de beste papieren hebben op het landskampioenschap. Bij Chelsea had Lampard verrassende basisplaatsen in huis voor Madueke en Pierre-Emerick Aubameyang. Voor de voormalig PSV'er was het zijn eerste basisplaats in tweeënhalve maand. De laatste keer dat de buitenspeler aan de aftrap verscheen was op 18 februari tegen Southampton.

De thuisploeg begon sterker aan het duel en kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong, toen Granit Xhaka Ødegaard bereikte en de Noor snoeihard raak schoot via de onderkant van de lat. Chelsea liet zich vervolgens via Ben Chilwell eveneens zien, maar de linksback werd op fraaie wijze afgestopt door Aaron Ramsdale. Na een klein half uur spelen schreeuwde men bij Arsenal om een strafschop, nadat een voorzet van Leandro Trossard tegen de arm van Wesley Fofana werd geschoten. Scheidsrechter Mike Jones wilde er niet aan en wuifde het weg.

Niet veel later was het via Ødegaard alsnog raak en leek het een kopie van de 1-0. Opnieuw was Xhaka de aangever en wederom schoot de middenvelder ineens raak met links. Voor de Noor betekende het alweer zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Alsof het daarmee nog niet erg genoeg was voor Chelsea zorgde Jesus nog voor rust voor de derde treffer van Arsenal. De Braziliaan schoot raak uit de rebound. Ook na rust waren de eerste kansen voor de thuisploeg, maar was het aan Thiago Silva te danken dat de marge niet naar vier werd getild.

De mandekker stond op de lijn om een zeker lijkend doelpunt van Arsenal te voorkomen. Xhaka zag een minuut later een inzet gekeerd worden door Kepa Arrizabalaga. Chelsea deed in het laatste kwart van de wedstrijd nog wel iets terug via Madueke, die op aangeven van Mateo Kovacic van dichtbij kon afronden, maar verder dan dat kwam het niet. Hakim Ziyech mocht van Lampard tien minuten voor tijd invallen. Over vijf dagen staat de volgende zware tegenstander op het programma voor Arsenal. Dan is op St. James' Park Newcastle United de tegenstander.