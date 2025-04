Arsenal heeft geen kind aan Ipswich Town en stelt kampioensfeest Liverpool voorlopig uit

Arsenal heeft zondag een probleemloze middag beleefd. Op bezoek bij Ipswich Town was het al snel gespeeld en liepen the Gunners uiteindelijk uit tot 0-4. Daardoor kan Liverpool, dat later op de middag speelt tegen Leicester City, dit weekend nog geen kampioen worden. Voor Ipswich is degradatie onvermijdelijk.

Bij Arsenal was er geen plaats voor Jurriën Timber in de basisopstelling. De Nederlander, die midweeks nog een ijzersterke wedstrijd speelde tegen Vinícius Junior en Real Madrid, begon op de reservebank.

Na bijna een kwartier spelen dacht Ipswich aan het creëren van een grote kans, maar na goed instappen van Jakub Kiwior was Arsenal vervolgens razendsnel aan de andere kant. Leandro Trossard, die de bal al vallend in het doel werkte, werd het eindstation van een vlotte aanval: 0-1.

Binnen het half uur had de ploeg van Mikel Arteta de punten eigenlijk al in de tas door het maken van een wonderschone treffer. Bukayo Saka zette een versnelling buitenom in en legde de bal terug op Mikel Merino, die de bal achter het standbeen richting de tweede paal verlengde. Daar was Gabriel Martinelli er als de kippen bij om de 0-2 binnen te schieten.

Daarna ging het van kwaad tot erger voor Ipswich. Leif Davis ging akelig op de achillespees van Saka staan, die het uitschreeuwde van de pijn. Arbiter Chris Kavanagh kon uiteindelijk niet anders dan de linkervleugelverdediger de rode kaart te geven.

In het vervolg van de wedstrijd was het eigenlijk continu eenrichtingsverkeer richting het doel van Alex Palmer, al deed Arsenal het nog redelijk rustig aan. Twintig minuten voor het einde viel de 0-3 pas. Via een korte corner maakte Trossard zijn tweede van de middag.

Arsenal ging vervolgens voorzichtig op zoek naar meer, met Martin Ødegaard als grote regisseur. De Noor schoot zelf van buiten de zestien op de paal, maar nog geen minuut later was het Ethan Nwaneri die de eindstand met een van richting veranderd schot op 0-4 bepaalde. Liverpool en Arne Slot moeten daarom nog even wachten op het kampioenschap.