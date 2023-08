Arsenal bereikt persoonlijk akkoord; clubs in gesprek om deal af te ronden

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:18

David Raya mag zich hoogstwaarschijnlijk snel een Gunner noemen. Arsenal heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de felbegeerde Spaanse doelman, die bij Brentford tot medio 2024 onder contract staat. The Bees zijn inmiddels op de hoogte van de wensen van zijn doelman, die naar Noord-Londen wil verkassen. Het zou goed nieuws betekenen voor Mark Flekken, die met het vertrek van Raya eerste keeper zal worden bij de nummer negen van afgelopen jaargang.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft dat de gesprekken over Raya snel in een stroomversnelling zullen raken. Onderwerp van de onderhandelingen is onder meer de transfersom. Brentford vraagt ruim 46 miljoen euro, terwijl Arsenal denkt aan 35 miljoen. Brentford-manager Thomas Frank verdedigde de vraagprijs van de club onlangs. "Wat moet je vragen voor een speler met een eenjarig contract? Declan Rice ging naar Arsenal voor 105 miljoen pond, is dat een eerlijke prijs? Transfers zijn altijd een gecompliceerde zaak. Meestal vinden de partijen elkaar in het midden." Er worden dan ook geen al te grote problemen verwacht tijdens de verdere onderhandelingen. Ook de precieze constructie van de transfer wordt nog besproken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De goalie stond voor de serieuze interesse van Arsenal in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München. Raya had in eerste instantie zeker oren naar een transfer naar Beieren, daar hij graag in Europees verband uitkomt. Na de laatste ronde gesprekken tussen Bayern en de entourage van Raya is de deal echter afgeketst. Der Rekordmeister wilde de Catalaan huren met optie tot koop, maar dat voorstel is afgewezen door zowel Brentford als Raya. Brentford zou het voorstel alleen accepteren als Raya zijn tot medio 2024 lopende contract verlengt, maar dat lijkt uitgesloten. Bovendien heeft de tweevoudig international zijn zinnen nu gezet op een overstap naar Arsenal. Na het persoonlijke akkoord lijkt zijn wens spoedig in vervulling te gaan.

Arsenal heeft zich deze zomer al op meerdere posities versterkt en wil nu ook Raya aan zijn selectie toevoegen. Eerste doelman Aaron Ramsdale kende een prima seizoen, waardoor Raya te maken zou krijgen met zware concurrentie. Raya zou in Noord-Londen bovendien worden herenigd met oude bekende Iñaki Caña. De keeperstrainer werkte eerder bij Brentford. Voor Matt Turner lijkt er hoe dan ook geen toekomst te zijn. De Amerikaanse reservedoelman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Nottingham Forest, dat hem definitief wil overnemen van Arsenal. The Tricky Trees zijn echter ook geïnteresseerd in Manchester United-goalie Dean Henderson.