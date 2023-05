Arsenal begaat flinke misstap tegen Brighton; City heeft titel voor het oprapen

Zondag, 14 mei 2023 om 19:31 • Bart DHanis • Laatste update: 19:34

Arsenal is er zondag niet in geslaagd om te winnen van Brighton Hove & Albion. In het eigen Emirates Stadium ging de ploeg van Mikel Arteta met 0-3 onderuit. Julio Enciso, Deniz Undav en Pervis Estupiñan waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. Door de nederlaag van Arsenal mag Manchester City zich bijna tot kampioen kronen. Een overwinning tegen Chelsea volgende week woensdag is voldoende om de titel binnen te slepen. Tot overmaat van ramp moest Gabriel Martinelli het veld na een kwartier geblesseerd verlaten. Brighton zet dankzij de overwinning een grote stap richting Conference League-voetbal.

In een onderhoudende eerste helft met kansen over en weer was de grootste besteed aan Arsenal. Leandro Trossard, die na een kwartier spelen de geblesseerd uitgevallen Martinelli verving, had zijn oude ploeg in de 30e minuut pijn kunnen doen. Hij nam het Brighton-doel vanaf de rand van het strafschopgebied onder vuur, maar schoot iets te hoog en zag zijn poging tegen de bovenkant van de lat afketsen. Bukayo Saka schoot tevens niet met scherp en liet twee serieuze kansen onbenut.

Namens Brighton was Enciso in de eerste helft dicht bij een doelpunt. De Paraguayaan schoot een lage voorzet van Kaoru Mitoma ruimschoots over het doel. Vrij snel na rust brak Brighton dan toch de ban. De pas negentienjarige Enciso stond volledig vrij bij een voorzet van Estupiñan en kopte de bal tegen de touwen: 0-1. Na een uur spelen diende de eerste grote Arsenal-kans van de tweede helft zich aan. Reiss Nelson dribbelde met de bal naar binnen en haalde uit. Zijn poging verdween een halve meter naast het doel.

Alexis Mac Allister kreeg een kwartier voor tijd de kans om de 0-2 te maken. De wereldkampioen schoot van ongeveer twintig meter afstand de bal hard naast het doel. Tien minuten later was het echter alsnog raak. Trossard leverde de bal zo in bij Undav, die hem bekeken over doelman Aaron Ramsdale lepelde en zo de genadeklap uitdeelde. In de blessuretijd werd het zelfs nog erger voor de aanwezige fans. Estupiñan kreeg een afgeketste bal voor zijn voeten en schoot raak, waarmee hij de eindstand op 0-3 bepaalde.