Aron Winter leidt Suriname wederom niet naar overwinning: Cuba blijkt te sterk

Dinsdag, 12 september 2023 om 23:55 • Mart van Mourik

Suriname heeft ook zijn tweede duel in Groep B van de CONCACAF Nations League niet winnend afgesloten. Op bezoek bij Cuba ging het team van trainer Aron Winter met 1-0 ten onder. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd genoteerd door Willian Pozo. Afgelopen zaterdag wist Suriname evenmin te winnen van Grenada (1-1), waardoor Natio voorlopig de vijfde plek bezet in de poule met Cuba, Jamaica, Grenada, Haïti en Honduras.

Het Surinaamse doel werd verdedigd door Warner Hahn, die een driemanscentrum voor zich had dat bestond uit Myenty Abena, Stefano Denswil en Shaquille Pinas. De wingbacks van dienst waren Kenneth Paal en Navajo Bakboord, terwijl het centrale blok op het middenveld gevormd werd. In de spits stond Mitchell te Vrede, die vanaf de flanken bediend werd door Florian Jozefzoon en Gleofilo Vlijter. Onder meer Damil Dankerlui en Jeredy Hilterman kwamen niet in actie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de twintigste minuut kwam Suriname op achterstand. Na slordig flipperkastvoetbal op het middenveld wist Luis Paradela wél de rust te bewaren, en hij bediende aan de linkerkant van het zestienmetergebied Willian Pozo. De buitenspeler nam de bal goed mee en passeerde doelman Hahn vervolgens in de korte hoek: 1-0. Met name in de tweede helft werd Suriname dominanter, maar de ploeg van Winter slaagde er niet meer in een doorbraak te forceren bij Cuba