Arnold Bruggink stopt per direct als technisch directeur bij FC Twente

Arnold Bruggink stopt als technisch directeur van FC Twente, zo meldt de club dinsdagochtend in een persbericht. Bruggink heeft de beslissing genomen om fysieke redenen.



Jan Streuer neemt de taken van Bruggink over. Streuer was voor Bruggink al technisch directeur in Enschede en wordt nu weer de verantwoordelijke over de selectie en de staf.



"Deze baan gaat 24 uur per dag door, stopt nooit. De afgelopen periode kwam ik er ook steeds meer achter dat de invulling van de functie niet volledig bij me past. Dat breekt me vooral fysiek op”, laat Bruggink optekenen.



FC Twente heeft zich daarnaast versterkt met Tim Gilissen. Hij werkte als technisch manager bij FC Utrecht, maar gaat vanaf volgend seizoen in Enschede aan de slag. Hij gaat samen met Rob Boudrie Streuer ondersteunen.