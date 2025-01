Arne Slot verschijnt plotseling met Liverpool-selectie in Eindhovens café en vergeet tactisch briefje

Een wielercafé in Eindhoven werd woensdag plots verrast door het bezoek van de volledige Liverpool-selectie. Rond het middaguur trok de ploeg van trainer Arne Slot de Cyklist binnen voor een kop koffie. Op tafel bleef na het vertrek van de spelers een opvallend briefje liggen.

Liverpool is aanwezig in Eindhoven om zich voor te bereiden op het Champions League-duel van woensdagavond met PSV. Veel grote namen zijn overigens achtergebleven in Liverpool, daar de club al bijna zeker is van de eerste plek in de League Phase van het miljardenbal.

Volgens de berichtgeving van Studio40 mochten de spelers alleen koffie bestellen; warme chocolademelk stond coach Slot niet toe, zo vertelt ook barista Pleun.

"Toen moesten we in één keer 40 koffies maken. Dat was even heftig.Koekjes en suiker in de koffie waren strikt verboden. Een paar spelers wilden warme chocomel, maar dat mocht niet van Arne Slot”, zegt het personeelslid.

“Ze waren superaardig en ze waren veel aan het lachen”, vervolgt Pleun. “Luuk de Jong was meerdere malen onderwerp van gesprek tijdens de koffie We hoorden mensen zijn naam zeggen." De Jong staat woensdagavond overigens mogelijk niet in de basis: trainer Peter Bosz kiest in ieder geval voor Ricardo Pepi.

Opvallend genoeg liet de selectie een briefje achter op tafel. Café de Cyklist heeft beelden gedeeld van de notitie die Slot niet mee had genomen. Het briefje hangt nu aan de muur in het wielercafé.

De aftrap vindt woensdagavond om 21.00 uur plaats in het Philips Stadion. De sportieve belangen van de wedstrijd zijn beperkt, want Liverpool is zeker van directe plaatsing voor de achtste finales. PSV is voor 99,9 procent zeker van een plek in de tussenronde. Alleen een nederlaag van 0-7 of meer kan nog roet in het eten gooien.