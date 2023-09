Arne Slot verklapt met welke speler hij wil profiteren van achilleshiel Celtic

Dinsdag, 19 september 2023 om 20:44 • Mart van Mourik

Arne Slot heeft een heldere verklaring voor de opstelling van Feyenoord. De trainer kiest dinsdagavond in het Champions League-duel met Celtic voor Yankuba Minteh als vervanger van de geschorste Santiago Giménez. De spits wordt geflankeerd door Igor Paixão en Luka Ivanusec.

“Minteh die start in de spits, maar we hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om het tijdens de wedstrijd nog anders in te gaan vullen”, vertelt Slot voor de camera van RTL 7. “We kunnen variëren met Ivanusec en Paixão. We houden wel zo veel mogelijk onze vastigheid. We hopen toch stiekem een beetje op de snelheid van Minteh ten opzichte van hun twee centrale verdedigers. Die zijn heel sterk, maar uit onze analyse bleek dat het spelen met ruimte in de rug wel een uitdaging kan zijn voor ze”, aldus Slot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Timon Wellenreuther verdedigt het Rotterdamse doel. De sluitpost ziet Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman voor zich staan. Quinten Timber en Mats Wieffer zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Calvin Stengs op 10 geposteerd staat. De voorhoede bestaat dus uit Paixão, Minteh en Ivanusec.