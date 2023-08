Arne Slot laat miljoenenaankoop Feyenoord direct vrezen voor zijn plek

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 15:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:56

Arne Slot heeft uitgelegd waarom Feyenoord Bart Nieuwkoop heeft teruggehaald. Met de rechtsback werd ingespeeld op een transfer van Lutsharel Geertruida, die een deal met RB Leipzig op het laatste moment zag klappen. Geertruida lijkt nu te blijven en dus kampt Slot met luxeproblemen. Nieuwkoop moet direct vrezen voor zijn plek.

Nieuwkoop werd donderdag gepresenteerd als nieuwste zomeraanwinst. Het vermoeden heerste al dat hij gehaald werd als opvolger van Geertruida. Slot bevestigt dat dat inderdaad het geval is. "Wij waren in de stellige overtuiging dat Lutsharel zou vertrekken. Daarop hebben wij geanticipeerd door Bart Nieuwkoop aan te trekken. Voor de penningmeester is het wat minder, maar het zorgt er uiteindelijk voor dat de situatie nu gewoon topclubwaardig is", zegt Slot op de persconferentie voor de eerste Eredivisie-wedstrjd.

Volgens Slot klapte Geertruida's deal aan Leipzigs kant. De Duitsers zouden door een blessure naar een alternatief zijn doorgeschakeld. Slot hoopt erop dat Geertruida de Rotterdammers nu trouw blijft. "Het is niet de bedoeling dat hij alsnog vertrekt. Maar als trainer heb je daar niet overdreven veel invloed op. Je weet nooit wat er nog gebeurt in de laatste weken van de window. Maar we hebben op dit moment geen enkele aanleiding om aan te nemen dat hij weggaat."

Geertruida gaat dan ook spelen komende zondag. "Daar kun je wel vanuit gaan", verzekert Slot.

Feyenoord opent de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Gernot Trauner is nog niet fit, waardoor Nieuwkoop alsnog kans maakt op een basisplek. Geertruida start vermoedelijk in het centrum van de defensie. Slot kan op rechtsback ook nog voor Marcus Pedersen of Neraysho Kasanwirjo kiezen. Op Trauner na mist de oefenmeester alleen Patrik Wålemark tegen Fortuna.