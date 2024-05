Southgate geeft tekst en uitleg bij passeren van Henderson en Rashford

Gareth Southgate vond het moeilijk om Jordan Henderson niet op te nemen in zijn voorselectie voor het EK in Duitsland. Dat zegt de bondscoach dinsdagmiddag tijdens een officiële persconferentie van Engeland. Southgate noemt Hendersons recente blessure als belangrijke reden om de ervaren middenvelder van Ajax niet op te nemen in zijn 33-koppige voorselectie.

Henderson was jarenlang een belangrijke kracht onder Southgate in het Engelse elftal. De middenvelder kwam namens Engeland in actie op het EK 2012, WK 2014, EK 2016, WK 2018, EK 2020 en WK 2022. Komende zomer komt daar geen zevende eindtoernooi bij.

Het passeren van Henderson was een lastige keuze, zo zegt Southgate dinsdag tijdens een persmoment. “Het was moeilijk voor mij om Henderson buiten de selectie te laten, hij is altijd een grote steun geweest.”

“De doorslaggevende factor was de blessure die hij tijdens het laatste trainingskamp opliep. Hij miste vijf weken en was niet in staat om de vereiste intensiteit te bereiken”, aldus Southgate over de 81-voudig international.

Southgate had minder moeite met het passeren van Manchester United-ster Marcus Rashford. “Ik heb gewoon het gevoel dat andere spelers op zijn positie betere seizoenen hebben gedraaid. Dat is alles.”

Rashford heeft via Instagram gereageerd op het nieuws dat hij niet naar het EK zal gaan. “Ik wens Gareth en de jongens veel succes op het aanstaande toernooi.” Henderson heeft nog niet van zich laten horen.

Engeland komt komende zomer uit in Groep C, waarin Denemarken, Servië en Slovenië de tegenstanders zijn. Als nummer vier van de FIFA-wereldranglijst zijn de Engelsen de absolute favoriet in deze poule.

