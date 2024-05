PSV krijgt concurrentie uit de Eredivisie in de strijd om Couhaib Driouech

FC Twente gaat zich mengen in de strijd om Couhaib Driouech, zo weet Voetbal International te melden. De Tukkers ondervinden wel hevige concurrentie, daar de interesse van PSV ook nog steeds van kracht is.

Driouech heeft zich bij Excelsior dit seizoen ontpopt tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. Het kwam de buitenspeler al op interesse te staan van PSV en Feyenoord. De Rotterdammers lijken met Anis Hadj Moussa inmiddels voorzien.

PSV is wel nog altijd geïnteresseerd, zo meldde het Eindhovens Dagblad zondag. De kersverse landskampioen wil de transfer van de aanvaller 'snel afronden', maar bereikte nog geen akkoord.

FC Twente ruikt daarom zijn kans en wil zich ook gaan mengen in de strijd om Driouech. Het voetbalweekblad benadrukt wel dat het 'een flinke uitdaging' gaat worden voor de nummer drie van het afgelopen seizoen.

FC Twente wist zich afgelopen week al te versterken met Sayf Ltaief, die eveneens op de flanken uit de voeten kan. De 24-jarige Tunesiër komt over van FC Basel en speelde afgelopen anderhalf seizoen op huurbasis voor FC Winterthur.

PSV wil naar verluidt niet meer dan een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro betalen om de komst van Driouech te realiseren, zo meldde Rik Elfrink onlangs. Dat is een bedrag dat fors lager ligt dan in januari, toen PSV een bod van zo'n 4 miljoen euro had neergelegd in Kralingen.

Wat FC Twente over heeft voor de komst van Driouech is niet bekend. De buitenspeler was dit seizoen bij twaalf doelpunten direct betrokken (zes goals, zes assists). In totaal staat de teller op veertien goals en veertien assists in dienst van de Kralingers.

