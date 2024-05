Lieke Martens kondigt haar laatste wedstrijden aan voor de Oranje Leeuwinnen

Lieke Martens stopt als international voor het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain gaat nog slechts twee wedstrijden voor de Oranje Leeuwinnen spelen en zet dan een punt achter haar interlandloopbaan. "Met pijn in het hart", laat Martens weten in haar verklaring op Instagram.

"Graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de Oranje Leeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje", schrijft Martens. Nederland speelt in de EK-kwalificatie op 31 mei thuis tegen Finland. Op 4 juni volgt de return in Finland.

"Hierna zal ik, weet ik nu al, met pijn in m’n hart afscheid nemen van jullie. Ik zal proberen extra te genieten van alles maar zal vooral, zoals altijd, alles geven om een mooi resultaat neer te zetten met ons team."

"Ik hoop veel van jullie te zien volgende week vrijdag!" De Oranje Leeuwinnen spelen de laatste thuiswedstrijd van Martens op Het Kasteel, het stadion van Sparta Rotterdam.

Martens geldt als een van de beste Nederlandse voetbalsters aller tijden. Ze staat op 158 interlands, waarin ze 62 doelpunten maakte.

In 2017 werd Martens met de Leeuwinnen Europees kampioen. Twee jaar later haalde Nederland met Martens in de gelederen de WK-finale, die verloren werd van de Verenigde Staten.

2017 was het absolute topjaar voor Martens. Toen won ze de persoonlijke prijzen voor de UEFA Women's Player of the Year Award en The Best FIFA Women's Player.

