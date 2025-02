Arne Slot krijgt tot zijn grote verbazing rode kaart bij Everton - Liverpool

Arne Slot heeft woensdagavond tot zijn eigen verbazing een rode kaart gekregen in de Premier League. De manager van Liverpool deed na het mislopen van de overwinning tegen Everton (2-2), dat in de blessuretijd gelijkmaakte, zijn beklag bij scheidsrechter Michael Oliver.

Aan het goedkeuren van de schitterende 2-2 van Everton-verdediger James Tarkowski ging een minutenlange VAR-check vooraf. Daarbij werd beoordeeld of Everton-aanvaller Abdoulaye Doucouré in aanloop naar de treffer in buitenspelpositie had gestaan.

Liverpool kan het puntenverlies in de Premier League absoluut niet gebruiken, al blijft de voorsprong op runner-up Arsenal wel zeven punten. Slot haalde na het laatste fluitsignaal verhaal bij Oliver.

Slot gaf Oliver een hand en zei vervolgens nog iets tegen de scheidsrechter. Dat schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Oliver, die een rode kaart uit zijn broekzak haalde. Aanvoerder Virgil van Dijk maande daarna iedereen die betrokken is bij Liverpool om weg te lopen bij de scheidsrechter.

Liverpool gaat zondag in de Premier League op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Waarschijnlijk zal Slot geschorst zijn voor die wedstrijd.

Overigens deelde Oliver na het laatste fluitsignaal ook een tweede gele kaart en dus rood uit aan Everton-speler Doucouré en Liverpool-middenvelder Curtis Jones.