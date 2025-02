Slot ziet Liverpool zege in Merseyside-derby diep in blessuretijd uit handen geven

Liverpool heeft de zege in de Merseyside-derby in extremis uit handen gegeven. Dankzij treffers van Alexis Mac Allister en Mohamed Salah leek de ploeg van manager Arne Slot op weg naar een fortuinlijke zege, maar diep in blessuretijd schoot James Tarkowski Everton naar een dik verdiend punt: 2-2. De voorsprong van koploper Liverpool op naaste achtervolger Arsenal bedraagt zeven punten. Everton staat stevig zestiende.

Aan de kant van Liverpool stonden zoals vooraf verwacht alle Nederlanders aan de aftrap: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Laatstgenoemde stond opgesteld als linksbuiten en en vormde de voorhoede met Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah en valse spits Luis Díaz. Bij Everton vormde voormalig PSV'er Jarred Branthwaite het hart van de verdediging met Tarkowski.

In de openingsfase op Goodison Park viel er buiten de elektrische sfeer niet al te veel te beleven. Liverpool wist op een enigszins dreigende voorzet van Szoboszlai na geen gevaar te stichten, terwijl Everton loerde op een mogelijkheid.

En die mogelijkheid kwam er ook. Branthwaite, één van de absolute uitblinkers gedurende de wedstrijd, nam een vrije trap dusdanig snel, dat Beto oog in oog kwam te staan met Alisson Becker. De spits uit Guinee-Bissau kwam als winnaar uit de strijd met de Liverpool-goalie: 1-0.

Toch duurde het niet lang voor Liverpool de schade wist te herstellen. Salah, die andermaal in verband wordt gebracht met een overstap naar Saudi-Arabië, schilderde de bal met veel gevoel naar de tweede paal, waar Mac Allister doelman Jordan Pickford kansloos liet met een geplaatste kopbal: 1-1.

In het restant van de eerste helft had Liverpool het lastig. De ploeg van Slot leed te veel slordig balverlies en trof in Everton bovendien een uiterst taaie en gemotiveerde tegenstander, die van zijn laatste Merseyside-derby op Goodison een speciale wilde maken.

In de fase na rust veranderde er in de basis niet veel, met het grote verschil dat Everton steeds grotere mogelijkheden kreeg. Abdoulaye Doucouré had the Toffees op voorsprong moeten koppen, maar de middenvelder kopte tot ongeloof van velen naast. Enkele ogenblikken later kreeg ook Jack Harrison het niet voor elkaar: hij schoot op een kansrijke plek naast.

Slot probeerde wat te forceren met het inbrengen van Trent Alexander-Arnold en Curtis Jones voor Gravenberch en Conor Bradley. Het leverde the Reds niet direct veel op, behalve een gele kaart voor Jones twee minuten na zijn entree. Everton leek zelfs op voorsprong te komen via Branthwaite, maar door buitenspel van Jake O'Brien ging daar een streep doorheen.

Na slecht wegwerken van Van Dijk, die net als bijna al zijn teamgenoten zijn dag niet had, kreeg Doucouré zijn twee grote kans, maar ook ditmaal was het niet raak voor de Malinees, die over schoot. Het bleek een dure misser.

Aan de andere kant kraakte Branthwaite een schot van Jones, waardoor Pickford niet goed genoeg stond om de rebound van Salah onschadelijk te maken: 1-2. De blauwe storm ging vervolgens liggen en Everton leek de klap niet te boven te komen, maar Tarkowski besloot anders. Met een heerlijke poeier in de kruising zorgde de verdediger voor een passend slot in de laatste derby op Goodison Park ooit: 2-2.