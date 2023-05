Arne Slot krijgt er na Engelse interesse ook een optie in de Bundesliga bij

Donderdag, 11 mei 2023 om 12:07 • Guy Habets

Arne Slot is een optie voor de trainersvacature bij Eintracht Frankfurt. Dat meldt het Duitse Sport1. De oefenmeester van Feyenoord staat er goed op in het buitenland, daar hij dit seizoen met Feyenoord kampioen van Nederland gaat worden en vorig jaar ook al de finale van de Conference League wist te halen. Het is niet duidelijk of Slot de belangrijkste kandidaat is voor Frankfurt.

Sport1 schrijft dat Frankfurt, waar Oliver Glasner deze week uit zijn functie werd ontheven, een aantal trainers op het lijstje heeft staan en dat Slot er daar een van is. De coach uit Bergentheim wordt gezien als een man die 'teams tactisch kan verbeteren en zijn spelers ontwikkelt'. Verder worden Dino Topmöller, die assistent-trainer bij Bayern München onder Julian Nagelsmann was, en Salzburg-coach Matthias Jaissle genoemd. Het binnenhalen van Toppmöller zou financieel gezien het interessantst zijn, omdat die nu clubloos is.

Het is voor het eerst dat er sprake is van Duitse interesse voor Slot. Vanuit de Premier League wordt er al langer getrokken aan de trainer van Feyenoord, die eerder al een aanbieding van Leeds United afwees. De laatste weken wordt Slot voornamelijk gelinkt aan Tottenham Hotspur, dat nog een nieuwe trainer voor het komende seizoen zoekt. Daar zou de Nederlander een van de twee overgebleven kandidaten zijn, samen met Nagelsmann.

Onlangs werd ook bekend dat Feyenoord alles op alles gaat zetten om Slot in Rotterdam-Zuid te houden. Dat gaf Dennis te Kloese te kennen in gesprek met 1908.nl, naar aanleiding van opmerkingen van Wilfred Genee over het eventueel langer aanblijven van de voormalig middenvelder. Een forse verhoging van het salaris van Slot, die nog tot medio 2025 vastligt, behoort tot de mogelijkheden. Er wordt echter pas na het kampioenschap van Feyenoord, dat komende zondag definitief binnengehaald kan worden, duidelijkheid verwacht.