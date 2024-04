Arne Slot kiest twee uitblinkers bij Feyenoord na veroveren TOTO KNVB Beker

Trainer Arne Slot is diep onder de indruk van de optredens van Quinten Timber en Timon Wellenreuther, zo maakt hij na afloop van de gewonnen bekerfinale duidelijk voor de camera van ESPN. De coach van de Rotterdammers looft de vechtlust van de middenvelder, terwijl hij benadrukt dat Wellenreuther zijn ploeg met fraaie reddingen op de been hield.

Feyenoord legde zondag ten koste van NEC Nijmegen beslag op de TOTO KNVB Beker. In De Kuip was de ploeg van Slot met 1-0 te sterk voor de Nijmegenaren dankzij een doelpunt van Igor Paixão.

“Wie het voortouw namen? De eerste die je moet noemen is Timon Wellenreuther”, vertelt Slot direct na afloop in gesprek met Hans Kraay junior. “Hij bleef rustig en pakte echt een paar uitstekende ballen. Hij redde ook Minteh, die anders heel veel spijt had gehad.”

Na ruim zeventig speelminuten kwam Feyenoord met tien man te staan, omdat Yankuba Minteh in korte tijd twee keer geel - en dus rood - kreeg van arbiter Serdar Gözöbüyük. Nadien kwamen de Rotterdammers meer onder druk te staan, maar onder meer door een aantal puike reddingen van Wellenreuther hield Feyenoord stand.

“In de tweede helft vond ik dat Quinten Timber het voortouw nam als het aankomt op agressie, fanatisme en duels winnen. Daarmee zet hij de rest van het team op scherp”, vervolgt Slot.

“Zonder bal en met bal was Timber heel goed. Hij zette ook Ueda nog een keer alleen op de keeper. Hoewel Ueda goed liep, blijft het wel verwonderlijk dat hij dat soort ballen er niet inschiet. Het is echt een doelpuntenmaker, maar dat weet hij goed te verbergen, haha.”

“Als je ziet wie wij dit toernooi hebben uitgeschakeld, dan is het denk ik absoluut terecht dat wij deze beker omhoog mogen houden. Ik heb begrepen dat we vanavond een klein feestje gaan vieren”, zo besluit de trainer van Feyenoord.

