‘Arne Slot is uitgegroeid tot de grootste excuustruus in het Nederlands voetbal’

Ronald Waterreus heeft in zijn column in De Limburger hard uitgehaald naar Arne Slot. Hoewel de oud-doelman de trainer doopt tot 'misschien wel Feyenoords beste trainer in de clubgeschiedenis', stoort hij zich mateloos aan de 'verongelijkte houding' van de Rotterdamse trainer.

Waterreus baseert zich in zijn column vooral op de veelbesproken rode prent van Etienne Vaessen in de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk. De doelman kreeg tot zijn eigen verbazing een directe rode kaart van arbiter Martin van de Kerkhof.

Vaessen stormde na een diepe bal - met zijn armen wijd gespreid - uit zijn zestien. Daar toucheerde de bal via zijn lichaam de arm van de sluitpost. Een rode kaart tot gevolg, daar ook videoscheidsrechter Rob Dieperink niet ingreep.

"Arne Slot kreeg zondag wel de scheidsrechter waar hij afgelopen donderdag om vroeg", begint Waterreus zijn column. "Een scheidsrechter die geïmponeerd door een volle Kuip deze keer wel Feyenoord het voordeel van de twijfel gaf."

Slot kent zijn reputatie met betrekking tot de arbitrage en kon het na het Europa League-duel met AS Roma (1-1) niet laten om het met een knipoog over de scheidsrechter te hebben. "De sfeer hier was ook geweldig vanavond (donderdag, red.). Vervelend genoeg was de scheidsrechter er niet door geïmponeerd."

Toch leverde de oefenmeester ook oprechte kritiek aan het adres van arbiter Radu Petrescu. Hij voelde zich benadeeld bij het trekken van kaarten. "Ik vond dat de scheidsrechter strooide met gele kaarten. Overigens niet voor beide teams, wel voor een van beide teams", doelde hij op zijn eigen ploeg.

Waterreus stoort zich aan de 'verongelijkte' houding van de Feyenoord-trainer. "Al bijna drie jaar lang steken we Slot volkomen terecht veren in zijn achterste. Maar hij is langzaamaan ook uitgegroeid tot de grootste excuustruus uit het Nederlandse betaald voetbal."

"Slot is een man die boos weerman Gerrit Hiemstra opbelt als het op zijn stranddag wat bewolkter is dan voorspeld", stelt de oud-international met gevoel voor overdrijving. "Voorafgaand aan wedstrijden is Slot de nonchalante, ontspannen oom, vrolijk dollend en grappend met het journaille. Om na een teleurstellende wedstrijd vervolgens te veranderen in de minst sympathieke versie van zichzelf."

Slot, die door Waterreus 'misschien wel Feyenoords beste trainer in de clubgeschiedenis' wordt genoemd, krijgt dan ook goedbedoeld advies mee van de voormalig doelman. "In plaats van de Calimero uit te hangen, zou Slot de opgevoerde verwachtingen en druk juist als compliment moeten zien."

