Arne Slot heeft genoeg gezien en maakt plekje vrij in kleedkamer van Feyenoord

Givairo Read gaat de volgende jeugdspeler worden die vast onderdeel gaat zijn van Feyenoord 1, zo meldt 1908.nl op basis van een uitgelekte foto. De zeventienjarige verdediger heeft zijn eigen plek gekregen in de kleedkamer van de Rotterdamse landskampioen. Read kreeg eerder al rugnummer 26 toegewezen, waarmee hij debuteerde in het Europa League-duel met AS Roma (1-1).

De oudere jeugdspelers bij Feyenoord krijgen op het moment dat ze tegen het Onder 21-elftal aan zitten allen een hoog rugnummer toebedeeld, op alfabetische volgorde. Zo debuteerde middenvelder Gjivai Zechiël nog met rugnummer 64, waarna hij promotie maakte naar 24. Veelbelovende talenten als Antoni Milambo en Leo Sauer maakten eerder hetzelfde mee.

Read heeft die stap overgeslagen, zo bleek tijdens zijn debuut tegen Roma. De zeventienjarige rechtsback speelde direct met nummer 26 op zijn rug. Het gaat razendsnel met de Amsterdammer, daar hij nu ook zijn eigen plek heeft gekregen in de kleedkamer van het eerste elftal van Feyenoord.

Trainer Arne Slot lijkt overtuigd te zijn van de kwaliteiten van Read, die zich de komende maanden mag bewijzen in de hoofdmacht. Het is vooralsnog onbekend of de jonge rechtspoot deel uitmaakt van de selectie voor het uitduel in Rome, al is die kans wel groot. Zondag tegen RKC Waalwijk (1-0 winst) zat Read namelijk wel bij de wedstrijdselectie van Feyenoord.

De piepjonge (2 juni 2006) Read maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van FC Volendam naar Feyenoord. Namens de Palingboeren had hij zijn debuut in de Eredivisie reeds gemaakt. In Rotterdam-Zuid begon hij eerst in het Onder 18-elftal van trainer Robin van Persie.

In augustus werd Read direct uitgeroepen tot Academy Speler van de Maand. Vervolgens liet hij ook een uitstekend indruk achter in de UEFA Youth League, waarna Slot hem uitnodigde voor het trainingskamp van Feyenoord in Marbella.

Sindsdien traint Read vast mee met de selectie van Feyenoord. Na de wedstrijd tegen Roma liet Slot zich lovend uit over zijn pupil. “Hij heeft een aantal kwaliteiten waar ik van hou. Hij is snel en niet bang om te spelen. Dat laatste is niet onbelangrijk als je plotseling De Kuip in moet.”

