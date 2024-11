Arne Slot grijpt voor derde maand op rij naast Manager van de Maand-award in Premier League

Arne Slot heeft opnieuw naast de Manager van de Maand-award gegrepen in de Premier League. Net als in augustus en september was de trainer van Liverpool ook in oktober genomineerd, maar deze keer ging Nottingham Forest-manager Nuno Espírito Santo er met de prijs vandoor.

Nuno is dit seizoen uitstekend bezig met Nottingham. De club staat momenteel verrassend derde in de Premier League. In oktober werd er gewonnen van Crystal Palace (1-0) en Leicester City (1-3) en gelijkgespeeld tegen Chelsea (1-1).

Door die prestaties is Nuno nu de winnaar geworden van de Manager van de Maand-award in oktober. Behalve hij en Slot waren ook Pep Guardiola en Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) genomineerd.

Slot werd dus voor de derde maand op rij genomineerd, maar viel ook voor de derde maand op rij niet in de prijzen. In augustus won Hürzeler, in september Enzo Maresca (Chelsea).

Slot won in oktober met the Reds van Crystal Palace (0-1) en Chelsea (2-1). Op bezoek bij Arsenal werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Door die remise moest Liverpool de koppositie overdragen aan Manchester City.

Vorig weekend werd die koppositie echter heroverd door de ploeg van Slot, dankzij een 2-1 zege op Brighton en een verrassende 2-1 nederlaag van Manchester City bij AFC Bournemouth. Zaterdagavond komt Liverpool opnieuw in actie, thuis tegen Aston Villa.

De ex-trainer van Feyenoord is uitstekend begonnen aan zijn periode op Anfield. Na zestien officiële wedstrijden staat de teller op veertien overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag. Die verliespartij was in eigen huis tegen Nottingham (0-1).