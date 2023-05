Arne Slot gaat met deze namen op jacht naar de zestiende landstitel

Zondag, 14 mei 2023 om 15:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:30

De opstelling van Feyenoord voor het kampioensduel met Go Ahead Eagles is bekend. Arne Slot kiest onder het mom van 'never change a winning team' voor precies dezelfde elf namen als vorige week tegen Excelsior (0-2 winst). De wedstrijd in De Kuip begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 1.

Slot besluit net als tegen Excelsior met Bijlow onder de lat te starten. Voor hem staat, bij afwezigheid van Gernot Trauner, een viermans defensie bestaande uit Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen. Het middenrif wordt gevormd door Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão completeren de elf van Feyenoord.

Na zes jaar zonder kampioenschap kan het feest zondag weer losbarsten. De Rotterdammers hebben aan een zege genoeg om hun zestiende Eredivisie-titel binnen te halen. Het programma voor de huldiging op de Coolsingel is al bekend en de optredens in De Kuip staan gepland. Toch merkte Slot vrijdag nog weinig van kampioenskoorts bij zijn spelers: “De selectie is momenteel rustig. Ik woon niet in Rotterdam, dus het is voor mij lastig om te zeggen. Wat ik meekrijg, komt voornamelijk vanuit de media, maar ik lees ook niet alles.” Gernot Trauner moet de kampioenswedstrijd missen wegens een knieblessure. Als Feyenoord niet wint van Kowet, is het later op de avond alsnog kampioen als PSV niet wint van Fortuna Sittard.

Bij Go Ahead constateerde men dat sommige supporters hun kaarten voor het uitvak hebben geprobeerd door te verkopen, wat de club er toe deed besluiten strenge maatregelen te nemen. Zo riskeren de betreffende fans onder meer een stadionverbod van achttien maanden. De als elfde geplaatste ploeg van René Hake heeft genoeg om voor te spelen, daar deelname aan de play-offs om Europees voetbal nog altijd een mogelijkheid is. Die ambitie liep tegen FC Groningen wel een knauw op (1-1). De Deventenaren deelden deze week het goede nieuws dat Gerrit Nauber nog een seizoen actief blijft in de Adelaarshorst. De Duitser is een vaste waarde in de verdediging en kwam tot nu toe tot 52 wedstrijden voor Go Ahead.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Paixão, Giménez, Idrissi

Opstelling Go Ahead Eagles: