Arne Slot en Sipke Hulshoff zijn voor twee wedstrijden geschorst door de FA wegens hun gedrag na Everton – Liverpool (2-2) van ruim twee weken geleden. Het tweetal moet ook een boete betalen. Slot moet 84.000 euro overmaken, terwijl Hulshoff 8400 euro kwijt is. Everton en Liverpool hebben een boete opgelegd gekregen van respectievelijk 78.000 euro en 60.000 euro voor het gedrag van de spelers na het laatste fluitsignaal.

Slot en Hulshoff missen de thuisduels met Newcastle United en Southampton. Het ligt voor de hand dat John Heitinga als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten tijdens die wedstrijden.

Slot en Hulshoff gingen na afloop van het uitduel met Everton verhaal halen bij scheidsrechter Michael Oliver. Eerstgenoemde zou 'agressieve, beledigende of kwetsende taal' hebben uitgeslagen richting de scheidsrechter van dienst.

Beelden lieten zien hoe de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord hem iets toefluisterde, waarna hij na een handdruk plots een rode kaart kreeg toebedeeld. Slot bleef verbouwereerd achter en moest door Virgil van Dijk gekalmeerd worden.

Een liplezer heeft namens SPORTBible daags na de verhitte derby bekeken voor welke woorden Slot nou de rode kaart had ontvangen. "Dat is geen duw?", doelde hij op een vermeende overtreding van Beto op Konaté.

"Het is een fucking schande. Als je dat terug gaat kijken...", vervolgde Slot, die toen zijn aandacht vestigde op de assistent-scheidsrechter. "Goed gedaan", wendde hij zich op sarcastische wijze tot de vlagger.

Net voordat hij de hand van Oliver schudde, bleef Slot in die sarcastische bui hangen. "Great game", zei hij tegen Oliver, waarna de leidsman onmiddellijk naar zijn kontzak greep om Slot de rode kaart te presenteren.

Daarna was Slot woest. "Tuurlijk, geef je me daar een rode kaart voor? Ik ga het later terugkijken... Jij en ik, ja? Geef me gewoon een rode kaart. We praten straks wel."