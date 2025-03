Manchester United heeft zondagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Arsenal. Op Old Trafford werden de doelpunten gemaakt door Bruno Fernandes en Declan Rice. Door het gelijke spel loopt Liverpool verder uit op the Gunners. De ploeg van Arne Slot staat nu vijftien punten voor op Arsenal.



In de eerste helft had Arsenal veelvuldig de bal, maar de ploeg van Mikel Arteta wist niet echt tot grote kansen te komen op Old Trafford. Een afstandsschot van Martin Ødegaard werd van richting veranderd, waarna André Onana moest blokken.

Ook Leandro Trossard liet zich gelden in het eerste bedrijf. Hij nam een bal schitterend met de hak aan en schoot vervolgens naast. Enkele minuten later beging de Belgische vleugelaanvaller een overtreding op Alejandro Garnacho, waardoor Manchester United een vrije trap toegekend kreeg.

Bruno Fernandes ging erachter staan en krulde de bal fraai over de Arsenal-muur heen. Doelman David Raya had geen enkele kans, waardoor beide ploegen met een 1-0 tussenstand de kleedkamers opzochten.





Nadat Onana vroeg in de tweede helft een schot van Ødegaard over tikte, kreeg Manchester United een reusachtige kans om de voorsprong te verdubbelen. Diogo Dalot gaf een voorzet op Mazraoui, die Raya op katachtige manier redding zag brengen op een volley van dichtbij.

Enkele minuten later was ook Zirkzee dicht bij een treffer. De Nederlandse spits probeerde een lage bal van Garnacho achter het standbeen binnen te werken, maar ook hij zag Arsenal-doelman Raya knap redding brengen.

Uiteindelijk kwam Arsenal, dat na een uur spelen steeds beter in de wedstrijd kwam, alsnog langszij. Jurriën Timber dribbelde de zestien van Manchester United in en legde klaar voor Rice, wiens uithaal via de binnenkant van de paal binnen sloeg: 1-1.



In de slotfase kreeg Manchester United via invaller Rasmus Højlund nog twee hele grote kansen om Arsenal alsnog te verslaan. De Deense spits had bij de eerste mogelijkheid echter veel te veel tijd nodig en de tweede poging werd knap geblokt door Gabriel. In de blessuretijd was ook Bruno Fernandes nog heel dicht bij een winnende, maar ook hij zag Raya in de weg staan op een poging van dichtbij.