Arne Slot blikt terug bij Liverpool: 'Wat hij op dat moment deed was ongelooflijk'

Arne Slot is dolblij nu hij de Premier League-trofee écht in de wacht heeft gesleept. Liverpool verzekerde zich een maand geleden al van de titel, maar Virgil van Dijk kreeg de beker zondagavond pas overhandigd. De verdediger werd de eerste Nederlandse aanvoerder ooit die zijn ploeg naar een Premier League-titel leidde.

Liverpool won geen enkel duel na de zege op Tottenham Hotspur van vier weken geleden, maar dat maakt de vreugde er bij Slot niet minder op. De trainer is zelfs blij dat the Reds een maand moesten wachten voordat ze de trofee in handen kregen.

“Het mooie eraan is dat als je hem vier weken geleden al hebt gewonnen, je twee van dit soort momenten kan ervaren. In andere landen is er normaal gesproken maar één moment”, aldus Slot.

Jürgen Klopp was zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Liverpool terug op Anfield. Slot weet nog goed dat zijn voorganger vorig jaar zijn naam scandeerde. “Geweldig. Wat hij op dat moment deed was ongelooflijk.”

“Hij zong voor mij op een moment dat voor hem zo bijzonder was. Klopp wilde de club, het team en mij helpen voor het volgende seizoen. Dat deed hij op dat moment en zelfs daarvoor al.” Slot was blij met de erfenis die de Duitser achterliet bij Liverpool. “Hij liet het team achter in een goede en gedisciplineerde staat.”

“Dat maakte het makkelijker om aan deze klus te beginnen. Het leven als Premier League-manager is nooit makkelijk vanwege alle concurrenten, maar hij had de club niet beter kunnen achterlaten”, is Slot lovend. Het tweetal ging na de wedstrijd ook met elkaar op de foto.